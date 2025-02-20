İklim Kanunu yasa teklifine ilişkin düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin ilişkin yapılan bir düzenleme var mı sorusunu yanıtlayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Bu konuda herhangi bir çalışmamız yok. Dolayısıyla Maliye ve Çalışma Bakanlığı bürokrasisi bir araya geldiğinde ancak bütçe dengeleri nedir, maliyeti nedir... Şu an 16 milyon 600 bin emeklimiz var. Bütçe disiplini nedir bununla ilgili herhangi bir bilgi elimizde yok. Bu konuda bir husus henüz gündemimize gelmedi “ yanıtını verdi.

Öte yandan, yarın yapılacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında emeklilerin bayram ikramiyelerinin artışına ilişkin görüşme yapılacağı yönünde bilgiler kamuoyunun gündemine gelmişti.

Geçtiğimiz yıl emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda verilen bayram ikramiyesi 3 bin TL olarak belirlenmişti. Ancak 2025 yılı itibarıyla bu rakamın artırılması bekleniyordu.

Emeklilerin bayram ikramiyesi artışında muhtemel senaryolar ise şöyle şekillenmişti:

%15,75 artış: 3.472 TL

%30 artış: 3.900 TL

%35 artış: 4.050 TL

%40 artış: 4.200 TL

%50 artış: 4.500 TL

Bayram ikramiyelerine hak kazananlar ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile ölüm, yaşlılık ve malullük aylığı alan kişiler olacak. 1 Mart itibarıyla emekli olanlar da bu imkândan yararlanabilecek.