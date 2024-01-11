2024 yılı maaş zamlarının belli olmasıyla beraber bankalar yarışa girmiş durumda. Bankalar emekli olan müşterileriine ödeyecekleri promosyon tutarlarını güncelledi.

Peki şu anda promosyon tutarları ne kadar oldu? Banka promosyonları ilerleyen süreçte daha da artar mı, emekliler banka seçimi yaparken nelere dikkat etmeli?

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, konuyla ilgili tüm merak edilenleri anlattı. Kurtuluş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘PROMOSYONLARI YÜKSELTMEYE BAŞLADILAR’

“Emeklilerin maaşlarını kendi bünyelerine çekebilmek için bankalar promosyon yarışına girdi. Bankalar son dönemlerde özellikle promosyon tutarlarını oldukça yükseltmeye başladılar. Yeni dönemde maaşların artması ile birlikte promosyon tutarları da yükselmiş oldu.

Şu andaki yükseliş daha öncesinde bankalar tarafından öngörülen ve fiyatı satın alınmış olan promosyon tutarlarıdır. Bir miktar daha promosyonlar yükselecek olsa da yaklaşık olarak 15 bin TL civarında stabil kalacağını düşünüyoruz.

ŞUBAT AYINA KADAR ÖDEMELER DAHA DA ARTAR MI?

Bir miktar daha artabilir, asgari ücretin, memur ve emekli maaşlarının belirlenmesi ile birlikte tüm maaşlarda artışa gidildi. Emeklilerle ilgili tam belli olmayan bir zam oranı söz konusu. Maaşlara refah payı eklenecek mi, ya da ek bir ödeme söz konusu olacak mı? Bu beklentiler de netleştikten sonra şubat ayında promosyon artışının bir miktar daha devam etmesini bekliyoruz.

VATANDAŞLAR BANKA SEÇİMİNDE NEYE DİKKAT ETMELİ?

Burada en az sürede en yüksek promosyon tutarını veren banka tercih edilmelidir. Maaşınızı 2 yıl boyunca kendi bankasından almanız şartı ile 10 bin TL veren bir banka, 3 yıl alma şartı ile 10 bin TL veren bir bankaya tercih edilmelidir. Burada iki önemli kritere bakılmalıdır. Birincisi sürenin uzunluğu ikincisi ise promosyonun tutarıdır.

HALİHAZIRDA PROMOSYON ANLAŞMASI OLAN BİRİ YENİ ÖDEMELERDEN FAYDALANABİLİR Mİ?

Emeklilerin burada banka ile promosyon anlaşmasını sonlandırması gerekiyor, bunun belli cezai şartları var. Bu cezai şartlar ödendikten sonra yeni promosyon anlaşması imzalanabilir. Burada emeklilerin kar-zarar durumuna bakmasında fayda var. Eski anlaşmayı bozup bunun cezasını ödemek ile yeni anlaşma yapılması arasındaki farkı kıyaslamak gerekiyor. Eğer elde edilecek gelir ödenecek cezadan yüksek ise tabi ki eski promosyon anlaşması bozulup yeni bir anlaşma yapılabilir.”

YENİ PROMOSYON TUTARI 15 BİN TL

Yeni dönemde ise bir banka promosyon tutarını güncelledi. Bu doğrultuda ING Türkiye, emekli maaşını taşıyan emekliler 15 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.