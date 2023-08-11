En düşük emekli maaşında ne zaman zam yapılacağı konusunda ekonomi uzmanlar net tarih verdi. Uzmanlara göre ara zam ya da büyük bir zam geliyor.

ANKARA (İGFA) – En düşük emekli maaşında ne zaman zam yapılacağı milyonlarca emeklinin merakla beklediği bir konu. Merkez Bankası’nın yılın ikinci altı aylık enflasyon tahminini revize etmesiyle birlikte gözler en düşük emekli maaşında düzenlemeye çevrildi.

Ekonomi uzmanları, “Merkez Bankası yılın ikinci altı için enflasyon tahminleri 31.92 oranına çekti. İlk 6 aya göre emeklilere yüzde zam yapılmıştı. Enflasyon rakamların altında kalan emekli maaşlarına düzenleme de yıl sonu değil eylül ayına çekilebilinir. Ya da Eylül ayında emeklilere ara zam, ocak ayında büyük bir zam beklentisi içerisindeyiz. Böylelikle emeklilere yüzde 45 oranında zam yapılmasını bekliyoruz” dedi.