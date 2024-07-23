Temmuz ayında açıklanan emekli maaşı zamları, beklentileri karşılamadı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan yüzde 24.73'lük zam ve memur ile memur emeklilerine yapılan yüzde 19.31'lik artış, birçok emeklinin yaşam standartlarını iyileştirmekte yetersiz kaldı. Türkiye'nin mevcut ekonomik koşulları nedeniyle emeklilerin alım gücü artmadı. Bu durumu değerlendiren devlet yetkilileri, emeklilerin refah seviyelerini artırmak için yeni bir refah paketi hazırladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen bu paket, emeklilere beş ana destek sunacak.

Yeni refah paketi, emeklilere çeşitli belediye hizmetlerinde indirimler sağlayacak. Su faturaları, temizlik hizmetleri ve belediyeye bağlı sosyal tesislerdeki özel indirimler, emeklilerin günlük yaşam giderlerinde rahatlama sağlayacak. Bu indirimler, emeklilerin yerel yönetimlerle olan ilişkilerini güçlendirecek ve sosyal yaşama daha aktif katılımlarını teşvik edecek.

Enerji desteği, refah paketinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Emekliler, doğalgaz ve elektrik faturalarında devlet desteğinden yararlanabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü bu çalışma sayesinde, emeklilerin enerji giderleri önemli ölçüde düşürülecek. Özellikle kış aylarında artan ısınma maliyetleri bu destek ile azaltılacak ve emekliler için bütçe üzerindeki yük hafifletilecek.

Ulaşımda da çeşitli kolaylıklar sağlanacak. Devlet Demiryolları'na ait tren seferlerinde, belediyelere ait toplu taşıma araçlarında ve şehirlerarası otobüslerde emeklilere özel indirimler uygulanacak. Bu indirimler, emeklilerin seyahat maliyetlerini düşürerek daha rahat bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacak. Ayrıca bazı özel ulaşım şirketleri de bu indirimlere katkıda bulunacak, böylece emeklilerin ulaşım masrafları en aza indirilecek.

Konut ve kira desteği, refah paketinin diğer bir önemli bileşenini oluşturuyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan emekliler için kira maliyetleri büyük bir sorun teşkil ediyor. Bu destek çerçevesinde, emeklilere kira yardımı yapılacak ve uygun fiyatlı konut projelerinden faydalanmaları sağlanacak. Devlet, konut projelerinde emeklilere öncelik verecek ve düşük faizli konut kredileri sunacak. Mevcut kiracılar için de kira yardımları uygulanacak, böylece emeklilerin barınma maliyetleri azaltılacak.

Refah paketinin dikkat çeken unsurlarından biri de ‘Emeklikart’ uygulaması olacak. Bu kart sayesinde emeklilere çeşitli alanlarda maddi destekler sağlanacak. Emeklikart, özellikle en düşük emekli maaşını alan vatandaşlara yönelik olacak ve aylık belirli bir miktar para karta yüklenecek. Kart, market alışverişlerinden giyim ihtiyaçlarına, fatura ödemelerinden sosyal etkinliklere kadar pek çok alanda kullanılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülecek bu uygulama, emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Emeklikart uygulamasının, TBMM tatile girmeden önce hayata geçirilmesi planlanıyor.

Sosyal hizmetlerde de önemli indirimler sağlanacak. Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda bir ay boyunca ücretsiz konaklama, kaplıca ve termal tesislerde indirimli hizmetler ve kamu kurumlarına bağlı konukevlerinde indirimler gibi pek çok avantaj emeklilere sunulacak. Bu indirimler, emeklilerin sosyal yaşama daha aktif katılımını ve sağlıklarını korumalarını destekleyecek. Özellikle kaplıca ve termal tesislerdeki indirimler, emeklilerin sağlıklarına katkı sağlayacak.

Ek gelir desteği de refah paketinin bir parçası olarak sunulacak. Emekli maaşı dışında ek gelir elde etmelerini sağlayacak çeşitli projeler devreye sokulacak. Bu projeler çerçevesinde emeklilere düşük faizli kredi imkanları, hobi ve el becerilerini gelir getirici faaliyetlere dönüştürme fırsatları sunulacak. Ayrıca, emeklilerin evde ürettikleri ürünleri satabilecekleri pazarlar oluşturulacak ve bu ürünlerin satışı için gerekli destekler sağlanacak. Böylece emekliler, ekonomik olarak daha bağımsız hale gelecek ve refah seviyeleri artacak.