Bursa'da bağlı oldukları Ziraat Odası'ndaki çiftçi üye kayıt defterlerinde noter tasdiki bulunmamasından dolayı emekli olamayan 20 bin çiftçinin sorunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi. Erdoğan sıkıntının çözümü için talimat verdi.

Bursa'nın birçok ilçesinde emekli olamayan 20 bin çiftçinin sorunları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sorunun araştırılması için talimat verdi.

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, "Yenişehir, İznik, Karacabey, Nilüfer, İnegöl ilçelerimizde bulunan Ziraat odalarımızdaki üye kayıt defterlerinin 90'lı yıllardan 2008'in 10. ayına kadar olan üye kayıtlarında noter tasdiki olmadığından dolayı sıkıntı yaşanıyordu. Bağ-kur noter tasdiki bulunmamasından doayı yaşlı çiftçilerimizin emekli olamayacağını açıkladı. Bu sebeple üyelerimiz de emekli olamıyorlar. Ankara'da meclise giderek Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Zafer Işık ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza konuyu aktardık. Daha sonra bizzat bu sorunu Sayın Cumhurbaşkanımıza anlattım. Cumhurbaşkanımız da bu sorunun çözülmesi için Milletvekili Mustafa Elitaş'a talimat verdi" diye konuştu.

Başkan Aktaş, "Çiftçimiz mağdur. Emekli olamıyorlar. Cumhurbaşkanımızın bu sorunu çözeceğine ve mağduriyetin giderileceğine inanıyoruz" dedi.