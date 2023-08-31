Burhaniye ilçesi, Edremit Körfezinde oturan emekli subayları ağırladı. Tarım Kredi Kooperatifi emeklisi Mehmet Aydalga’nın ev sahipliğini yaptığı programa katılanlar, unutulmaz bir gün yaşarken, önümüzdeki günlerde Taylıeli Mahallesinde buluşma kararı aldı.

Edremit Körfezinde oturan emekli subaylar eşleriyle birlikte Burhaniye’de buluştu. Mehmet Aydalga tarafından karşılanan grup, önce Yelken Kafe de kahvaltı ederken, öğlen yemeğinde de İskele de Ali Hamamcıoğlu’na ait Çiğ Börekçi de bir araya geldi. Konuklarına teşekkür eden Mehmet Aydalga, “Sizleri burada görmekten çok mutlu olduk. Mesut Acet benim arkadaşım. Ona ve sizlere teşekkür ediyorum. Sizleri her zaman Ören’imize bekliyoruz” dedi. Mehmet Aydalga’ya teşekkür eden konuklar da, önümüzdeki günlerde Taylıeli mahallesini görmek için geleceklerini söylediler.