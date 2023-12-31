Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak Çarşamba günü, Aralık ayı enflasyon verilerini saat 10.00'da duyuracak.

TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 33,66 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2024'ün ilk altı ayı için belirlenen yüzde 15'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

"OVP'YE GÖRE ARTIŞ YÜZDE 50'YE YAKIN OLACAK"

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmede bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şunları kaydetti;

3 Ocak saat 10.00'da TÜİK aralık ayı TÜFE'sini açıklayacak. Memurların ve emeklilerin maaş ve aylık artışlarını belirleyen 6 aylık TÜFE belli olacak. Şu anda 5 aylık TÜFE oranı yüzde 33,66. Bu 5 aylık duruma göre memur ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 45, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışları ise yüzde 33,66.

Orta vadeli programa göre şayet yüzde 65 TÜFE oranı gerçekleşirse aralık ayı ile birlikte orada da yine yaklaşık olarak memur ve memur emeklilerinin maaş artışları yüzde 50'ye yakın olacak. SSK ve Bağkur emeklilerinde ise yüzde 38'e yakın bir artış görünüyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞININ 33 BİN LİRAYA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Öngörülen artış ile en düşük memur maaşının 33 bin liraya çıkması bekleniyor. Belirlenecek artış, 65 yaş, engelli ve evde bakım aylıklarına da etkili olacak.

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİ ORTALAMASI YÜZDE 3,19

Öte yandan aralık ayı enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 65,19 oldu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI MEMUR VE EMEKLİLERE EMSAL TEŞKİL EDECEK Mİ?

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

Bunun hesaplaması ise şöyle; son 6 aylık enflasyon farkının yüzde 38 olmasını bekliyoruz. Toplu sözleşme zammı farkı ise yüzde 9 olarak verilecek. Refah payı ile birlikte toplamda yüzde 50’ye yakın artış yapılacak. Asgari ücrete yapılan yüzde 49’luk zam memur ve emeklilere de emsal teşkil edecektir.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Ben bu dönemde de memur emeklilerine yüzde 50 artış yapılacaksa diğer emeklilere de yüzde 50 oranında artış olmasını bekliyorum.

MEMURUN ZAM ORANI NE OLACAK?

Memurlara yüzde 50’ye yakın zam yapılacak. Temmuzda 8 bin TL’lik seyyanen zam yapılmıştı. Seyyanen zam tutarı üzerinden de bir zam öngörüyoruz. Toplamda alınan maaş ne kadar ise bunun üzerinden bir hesaplama yapmak daha yerinde olacaktır. Yüzde 50’lik artış ile en düşük memur maaşı 22 bin TL’den 33 bin TL seviyesine çıkacaktır.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR ARTACAK?

En düşük memur emeklisi maaşı 9876 TL civarındadır. En düşük memur emeklisi maaşının 14 bin TL seviyelerine çıkmasını bekliyoruz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK?

En düşük emekli maaşı 5500 TL’den nisan ayında 7500 TL seviyesine yükselmişti. Temmuzda buna ilişkin bir artış olmadı. Yüzde 50’lik bir artışla 11 bin 250 TL seviyesine çıkmasını bekliyorum. Çünkü asgari ücrete ara dönemde yüzde 34’lük zam yapılmıştı. Burada en düşük emekli maaşına artış yapılmadı. Yüzde 50’lik artışla 11 bin 250 TL seviyesine çıkmasını ve bir kök maaş düzenlemesi olmasını bekliyorum.

Bu bir ihtiyaçtır. Bundan sonra yapılacak olan oransal zamlardan emeklilerin daha fazla yararlanması adına kök maaşlar en düşük emekli maaşına eşitlenirse faydalı olacaktır diye düşünüyorum.”