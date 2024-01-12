AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler canlı yayında emekli zammını ağzından kaçırdı. Türkiye'de enflasyon oranlarının açıklanması, beraberinde bir dizi zam tartışmasını getirdi. Kamu görevlileri ve memur emeklileri %49,25, işçiler ve Bağ-Kur emeklileri ise %37,57 zam alacakları netlik kazandı. Ancak, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin ek zam konusunda belirsizlik devam ederken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zamla ilgili kritik açıklamalar geldi. 2023'ün ikinci 6 ayında %6 maaş artışı alan yaklaşık 4 milyon kamu görevlisi ve 2,5 milyon memur emeklisi, enflasyon farkını da hesaba katarak %49,25 zam alacaklar. Bu durum, kamu sektöründe çalışanların maaşlarında önemli bir artışı beraberinde getiriyor. Ancak, işçi ve Bağ-Kur emeklileri için ek bir zam konusunda belirsizlik devam ediyor. Abdullah Güler, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için iyileştirmeler üzerinde çalışıldığını ve etki analizlerinin yapıldığını belirtti.

Abdullah Güler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Asgari ücret artışı, işveren desteğinin artırılması gibi konuları içeren kanun teklifimiz var. Bakanlığımız konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Eğer önümüzdeki haftaya kadar netleşirse, kabinede değerlendirilecek ve ardından kanun teklifimize eklenecek." Emekli maaşlarındaki olası artışlar için yasal düzenleme şart. Meclis'in 16 Ocak'a kadar kapalı olması, düzenlemenin yasalaşması halinde emeklilere maaş farkı ödenmesini mümkün kılacak. Emekli maaş düzenlemesinin şubat ayına kadar uzayabileceği öngörülüyor. Bu durumda, emekliler ocak ayında sadece enflasyon zammını almış olacak. Refah payı veya diğer seçenekler ise şubat maaşlarına yansıyacak.SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirsizlik devam ederken, enflasyonun etkisiyle yapılan zam oranları, ülke genelinde emeklilerin mali durumunu etkileyecek kritik bir faktör olarak ön plana çıkıyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği, emeklilerin beklediği ek zam konusundaki netleşmelerle birlikte daha net bir şekil alacak