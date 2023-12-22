Türkiye'de milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam oranı açıklamalarının gölgesinde, hükümet 65 yaşını dolduran vatandaşları sevindirecek yeni bir projeye odaklanıyor. Yerel seçimlerin ardından hayata geçirilecek bu projeye göre, 65 yaş üstü emeklilere özel bir "indirimli özel kart" verilecek. Bu kart, 16 milyon emekli için seyahat avantajlarından, ucuz tatil fırsatlarına kadar bir dizi imkan sunacak.

Hükümet, emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bu uygulama ile 65 yaşını dolduran vatandaşlara özel indirimli seyahat imkanları sağlayacak. Özellikle şehirler arası yolculuklarda otobüs, tren ve uçak ücretlerinde geçerli olacak indirimler, emeklilerin ekonomik açıdan rahatlamasına katkı sağlayacak.

Yeni projenin kapsamında yer alacak olan özel kart, sadece seyahat avantajları ile sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda kart sahiplerine kültürel etkinliklerde, sinema, tiyatro ve müze ziyaretlerinde indirim fırsatları sunacak. Böylece emekliler, sosyal yaşamlarını zenginleştirecek kültürel etkinliklere daha uygun koşullarda katılma imkanı bulacak.

Ayrıca, projenin bir diğer önemli yönü de kart sahiplerine elektrik, su ve telefon faturası ödemelerinde indirim kolaylığı sağlaması olacak. Bu sayede emekliler, temel ihtiyaçlarını karşılarken daha uygun fiyatlarla bu hizmetlere erişebilecekler.

Huzurevlerinde kalan emekli vatandaşlar için de düşünülen çözümler arasında yer alıyor. Kart ile anlaşma sağlanan özel huzurevlerinde kalan yaşlılara indirim kolaylıkları getirilerek, bu kesimdeki vatandaşların mali yükleri hafifletilmeye çalışılacak.

Yerel seçimlerin ardından hayata geçmesi planlanan bu proje, birçok bakanlık ile iş birliği içinde uygulamaya konulacak.