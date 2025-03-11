Yaklaşık 16,5 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesine dair karar netleşti. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiye, yüzde 33 artışla 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi. Zamlı ikramiyeler, bayramdan önce emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

AK Parti, emekli ikramiyelerini de içeren torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bütçe dengeleri göz önünde bulundurularak ikramiyenin 4 bin liraya çıkarıldığını belirtti.

Bu artışın maliyetinin 30 milyar lirayı aşacağını ifade eden Güler, sürecin uzun süredir ilgili bakanlıklar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda yürütüldüğünü söyledi. Güler, Cumhurbaşkanı'nın talimatları doğrultusunda düzenlemenin tamamlandığını vurgulayarak, “Hem bütçemiz hem de emeklilerimiz için hayırlı olsun” dedi.

AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy ve diğer milletvekillerinin imzasını taşıyan yasa teklifi, öncelikle Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Teklifin önümüzdeki hafta Genel Kurul gündemine alınarak yasalaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından düzenleme resmen yürürlüğe girecek. Böylece yaklaşık 16,5 milyon emekli, 30 Mart’ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde zamlı ikramiyelerini alabilecek. Ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, önümüzdeki günlerde kesin ödeme takvimini belirleyerek kamuoyuyla paylaşacak. Emekliler, ikinci bayram ikramiyelerini ise 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde alacak. Böylece bir emekli, 2024 yılı boyunca toplamda 8 bin lira bayram ikramiyesi almış olacak. 2018’de bin lira olarak başlayan bayram ikramiyesi, 2021’de bin 100 liraya, 2023’te 2 bin liraya, geçtiğimiz yıl ise 3 bin liraya yükseltilmişti.

Dul ve yetim maaşı alanlar, hisseleri oranında bayram ikramiyesinden faydalanacak. Vefat eden sigortalının eşi, çocuğu yoksa ikramiyenin yüzde 75’ini alacak. Çocuk sahibi olması durumunda bu oran yüzde 50 olacak. Ölüm aylığı alan hak sahiplerine ise bayram ikramiyesinin yüzde 25’i ödenecek.

DOĞUM YARDIMI YAPILACAK

Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi içeren yasa teklifiyle, Karayolları Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezaları yükseltiliyor. Buna göre, yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyetlerde bulunan taşımacılara, acentelik ve taşıma komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapanlara 17 bin liradan 170 bin liraya kadar para cezası verilecek. Biletsiz yolcu taşıyanlara, sözleşmesiz taşımacılık yapanlar 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar para cezasına çarptırılacak. Teklife göre Türk vatandaşlarına, 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye'de ikamet ediyor olmaları koşuluyla tek seferlik veya 5 yaşını tamamlayana kadar aylık olarak doğum yardımı yapılacak. Doğum yardımı yapılacak çocuk sayısı, her bir çocuk için yapılacak yardım miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Doğum yardımı ödemeleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılacak.