Temmuz ayında yapılan %24,73 oranındaki zam sonrası, emeklilerin maaşları ve kök maaş hesaplamaları gündemin önemli konularından biri haline geldi.

Kök maaş, emeklinin zam öncesinde aldığı temel maaşı ifade eder. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, e-Devlet üzerinden 4A veya 4B emekli aylığı bilgilerini görüntüleyerek kök maaşlarını öğrenebilirler.

Kök maaş, 10 bin TL'den düşülen ek miktar ile hesaplanır. Örneğin, bir emeklinin kök maaşı 8 bin TL ise, zam sonrası maaşı 10 bin TL olarak belirlenir.

Mevcut sistemde en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak uygulanırken, kök maaşı düşük olan emekliler zamdan sınırlı faydalanmaktadır. Bu sorunun çözülmesi için AK Parti, yeni bir etki analizi raporu hazırlıyor.

Raporda, en düşük emekli maaşının 12 bin TL'ye yükseltilmesi planlanıyor. Bu düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulmasının ardından açıklanması bekleniyor.

Ek zam düzenlemesiyle, kök maaşı düşük olan emeklilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amaçlanıyor.