SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılan yüzde 5'lik ek zammın ardından, en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılması konusu tartışma yaratırken, Ankara kulislerine sızan iddia büyük bir ilgi uyandırdı. 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde, emeklilere tamamına 4 bin ila 8 bin lira arasında seyyanen bir zam yapılması gündemde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü yapılan Kabine toplantısının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerini heyecanla bekleyen ek zam haberini duyurarak, "Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor" açıklamasını yapmıştı.

Erdoğan ayrıca, "Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra artışları bir an önce emeklilerimizin maaşlarına yansıtmak istiyoruz" şeklinde konuşarak, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltileceğini belirtmişti.

Ankara kulislerine düşen iddia ise, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde emeklilere tamamına 4 bin ila 8 bin lira arasında seyyanen bir zam yapılacağı yönünde. Bu iddia, emekliler arasında büyük bir beklenti oluştururken, resmi açıklama bekleyişini de beraberinde getiriyor.