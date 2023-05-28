Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi’nde bulunan Emekli Evi üyeleri için, ‘Yangın Riski ve Müdahale Yöntemleri Eğitimi’ verildi.MERSİN (İGFA) - Emekli Evi üyeleri için, özellikle evde çıkabilecek yangınlara etkin ve hızlı müdahaleyi öğretebilmek amacıyla verilen eğitim, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada gerçekleşti. Ata Eğitim Merkezi’nin kapalı alanında verilen teorik eğitimde; yangın nedir, yangın türleri, yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağı, yangın söndürücülerin nasıl kullanılması gerektiği, yangın anında yapılması gerekenler, hangi cins yangın söndürücünün hangi sınıf yangında kullanılacağı gibi hayati konularda bilgiler verildi.

Eğitimin ikinci aşamasında ise, Ata Eğitim Merkezi’nin bahçesinde kontrollü oluşturulan küçük bir yangına nasıl müdahale edileceği, uygulamalı olarak gösterildi. Olası alevlere maruz kalınması durumunda yangın tüplerinin nasıl kullanılacağı detaylı olarak gösterilirken, rüzgarın muhakkak arkaya alınması gerektiği vurgulandı. Emekli Evi üyeleri edindikleri bilgilerle, oluşturulan yangını söndürmeyi denedi.

Yeter: “Amacımız toplum sağlığı ve güvenliğini oluşturmak”

Toroslar Halkkent Emekli Evi Sorumlusu Çağdaş Yeter eğitimle ilgili bilgi vererek, “Emekli Evi üyelerine, yangınla karşılaşmaları durumunda nelere müdahale edilir, müdahale nasıl olur konusunda bilgilendirme yapıldı. Amacımız toplum sağlığı ve güvenliğini oluşturmak. Bilinçli ve sağlıklı bireyler için, çalışmalarımız devam edecek” dedi.

“Yangına karşı alabileceğimiz tedbirler hakkında çok güzel bilgi verdiler”

Emekli Evi üyesi Peruze Berki, eğitimde bilmedikleri birçok konuyu öğrendiklerini belirterek, “Bize sunduğu bu katkıdan dolayı, İtfaiye Daire Başkanlığı’na çok teşekkür ediyoruz. Her türlü yangına karşı alabileceğimiz tedbirler hakkında, bize çok güzel bilgiler sundular. Bilmediğimiz çok konular vardı ve özgüvenimizi sağladılar. Kendimize güzel bir şekilde özgüven geldi” dedi.

“Gerçekten çok etkili şeyler öğrendik”

Ata Eğitim Merkezi’nde Yangın Riski ve Müdahale Yöntemleri Eğitimi alan Ethem Türk, “Öncelikle, böyle bir tesisi şehrimize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yangın eğitimi ile ilgili bilgilendirildik. Her evde de bir yangın tüpünün olmasının şart olduğunu gördüm” dedi.

Eğitim alan bir diğer Emekli Evi üyesi Sultan Aslan ise, “Biz emeklilere bu fırsatı tanıdıkları için teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok etkili şeyler öğrendik” diye konuştu.

“Böyle bir tesis için Başkanımıza teşekkür ederiz”

Ahmet Sarıçay, aldığı eğitimle ilgili değerlendirme yaparak, “Çok yararlandık, bilmediğimiz şeyleri öğrenmiş olduk. Anlatan arkadaşımız, yangınla alakalı birçok şeyi bize gösterdi. Vatandaşların; itfaiyeciler yol isterken, sokaklara girerken yardımcı olmalarını talep ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e de, böyle bir tesisi bize sunduğu için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.