Emeklilerin maaş ve ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı açıklamaya göre ödemelr 14-19 nisan tarihleri arasında yapıalcak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya üzerinden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerin aylıkları ile emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi açıkladı.

Bakanlığın paylaşımı şu şekilde:

2023 yılı Nisan ayı için;

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

-Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.

HABER MERKEZİ