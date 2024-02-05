Ankara'daki dedikodular üzerine ünlü bir gazeteci, seyyanen zam konusunda dolaşan rakamları kamuoyuna duyurdu. Gazeteci, seyyanen zam için net rakam ve tarih vererek, emeklilere maaşlarına sabit bir miktar eklenmesiyle eşit bir artış sağlanacağını belirtti. Emekliler arasında beklentiler farklı; bazıları 4 bin TL'nin yeterli olduğunu düşünürken, diğerleri asgari ücret seviyesine (yaklaşık 8 bin TL) kadar zam talep ediyor.

Henüz resmi bir açıklama olmasa da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Mart'tan sonra bir açıklama yapması bekleniyor. Erdoğan, daha önce 2023 yılında yapmış olduğu bir açıklamada, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine yakınlaştırılacağını söz vermişti. Seyyanen zam, bu hedefe ulaşmak adına gündeme gelmiş bir adım olarak değerlendirilebilir.

Milyonlarca emeklinin maaşlarına yapılan yüzde 49,25'lik güncelleme ile en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkarıldı. Ancak, 6 bin 700 TL ve altında kök maaş alan emekliler, bu zamdan tam anlamıyla faydalanamadı. Bu durum, emeklilerin maaşlarının hala açlık sınırının altında kaldığı anlamına geliyor. Emekliler, maaşlarındaki düzenleme ile seyyanen zam yapılmasını talep ediyor.

Ancak, seyyanen zammın etkileri konusunda farklı görüşler bulunuyor. Bazı uzmanlar, seyyanen zammın tüm emekliler arasında eşitlik sağlamayacağını ve aynı zamanda enflasyonu tetikleyebileceğini savunuyor. Diğer uzmanlar ise seyyanen zammın emeklilerin alım gücünü artıracağını ve ekonomiye canlılık katacağını öne sürüyorlar. Bu görüş ayrılıklarının dikkate alınarak, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltecek düzenlemelerin dikkatlice planlanması gerekiyor.

TGRT Haber Ankara temsilcisi Zeliha Bedir, canlı yayında Ankara kulisinden elde ettiği bilgileri paylaşarak, yerel seçimlerde emeklilerin kritik bir grup olacağını vurguladı. Bedir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "emekliler yılı" ifadesinin sürprizlere gebe olduğunu belirterek, "10 Mart'tan sonra emeklilere 4 bin TL seyyanen zam yapılacağı konuşuluyor. Bu, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çekilmesi ve ev kadınlarına yönelik düzenlemelerin de torba yasada konuşulan diğer başlıklar arasında yer aldığı bir paketin parçası." şeklinde konuştu.