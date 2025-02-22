Bu yeni düzenleme, doğum borçlanması, askerlik borçlanması ve engelli çalışanlar için yaş şartsız emeklilik gibi birçok avantajı bir araya getirerek emekliliği hızlandırıyor.

Kadınlar İçin 2160 Gün Prim Borçlanması

Kadın çalışanlar, doğum borçlanmasından faydalanarak eksik prim günlerini tamamlama imkânına sahip oluyor. Üstelik, bu borçlanmayla üç çocuğa kadar toplamda 2160 gün prim günü kazanabilmek artık mümkün olacak.

– Her çocuk için 720 günlük (2 yıl) prim borçlanması yapılacak.

– En fazla 3 çocuğa borçlanma yapılabilmesi sayesinde toplam 2160 günlük prim tamamlanıyor.

Erkekler İçin Askerlik Borçlanması

Erkek sigortalılar, askerlik borçlanmasıyla emeklilik hayallerine daha çabuk ulaşabiliyorlar. Sigorta giriş tarihi öncesi ya da sonrası yapılan askerlik süreci borçlanılabiliyor ve bu durum, emeklilik yaşını öne çekme avantajı sağlamaktadır.

Prim Eksiği Olanlar İçin Kısmi Emeklilik

Prim gününü tamamlayamayan sigortalılara kısmi emeklilik imkânı sunuluyor. 8 Eylül 1999’dan önce sigorta girişi olanlara büyük bir önem taşımaktadır.

8 Eylül 1999 Öncesinde Sigorta Girişi Olanlar

– En az 10 yıllık sigorta süresi.

– 3600 günlük prim ödemesi yeterlidir.

8 Eylül 1999 Sonrasında Sigorta Girişi Olanlar

– En az 15 yıllık sigorta süresi.

– 4200 günlük prim ödemesi gerekmektedir.

Engelli Çalışanlar için Yaş Şartsız Emeklilik Hakkı

Engelli vatandaşlar sağlanan vergi indirimi hakkı sayesinde erken emeklilik fırsatına sahip oluyor. Şartla ise şöyle:

– 15 yıllık sigorta süresi.

– 3600 günlük prim ödemesi.

– Vergi dairesi müdürlüğünden alınmış olan vergi indirimi belgesi.