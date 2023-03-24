Ak Parti Grup Başkanvekiliği Mustafa Elitaş bugün yaptığı açıklamada bin 100 TL olan bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarıldığını söyledi.

Emekliler için yeni düzenlemeler yapılıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltildiğini duyurdu.AK Parti Grup Başkanvekilli Mustafa Elitaş, sunulan torba teklifinin bir hafta içerisinde Meclis'ten geçmesinin plandığını açıkladı.

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Emekli ikramiyesi 2 bin TL oldu

AK Parti Grup Başkanvekilli Mustafa Elitaş, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltildiğinin ardından bir yeni düzenlemeyi daha duyurdu.Bu kapsamda bin 100 lira olan bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarıldığını açıkladı.

15 milyon emekli faydalanacak

İkramiye, hem Ramazan Bayramı'nda hem Kurban Bayramı'nda ödenecek.Yaklaşık 15 milyon emekli ikramiyeden faydalanmış olacak.