Milyonlarca emeklinin beklediği zam oranı geçtiğimiz hafta yüzde 25 olarak açıklanmıştı. Emekli vatandaşlar yapılan bu zam oranından memnun mu? Söz vatandaşta…Esmanur GÜLBAHAR - Onur POLAT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz hafta, milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam oranı yüzde 25 olarak açıklanmıştı.

Zam oranı vatandaşlar arasında ciddi bir tartışma konusu olurken, geniş bir kitle yapılan ‘zamdan’ memnun olmadığını olduğunu belirtti.

Herkes Duysun ekibi olarak vatandaşa mikrofon uzatarak “Yapılan zamdan memnun musunuz?” diye sorduk.

Bazı vatandaşlar geçim sorunu yaşamadıklarını belirtirerek “Memnunum, alım gücümüz iyi. Memur olduğum için yeterli, devletin bütçesi bu kadar olabiliyor.” şeklinde görüş bildiririken, bazıları da memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

https://youtu.be/c9hKWnUPVHM

“BİR EMEKLİ MAAŞIYLA EV GEÇİNDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ!”

Vatandaşlar son zamanlarda birçok ürüne gelen zamlardan sonra alım gücünün ciddi oranda düştüğüne dikkat çekti.

“Emekli zamlarının yeterli olduğunu düşünmüyorum" diyen bir vatandaş, "Pazara çıktığımızda bile cebimizden bin TL gidiyor. Tek emekli maaşıyla ev geçindirmeye çalışıyoruz. Hayat pahalı. 7 bin 500 TL olan maaşıma hiç zam gelmedi, yani bir anlamı olmadı. Pazarın en sonundan, ucuzlarından alıyoruz. 4 kişiye bir emekli maaşı yetmiyor, İstanbul’da yaşayan kızım maaşıma ek olarak 3000 TL yolluyor. Maaş zammı için daha yüksek bir beklentim vardı. 7 bin 500 lira maaşı olanlar için inanın çok zor.” diye konuştu.