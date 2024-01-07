Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın emekliler için başlattığı yeni çalışma kapsamında, farklı alternatif planlar üzerinde çalıştığı iddiaları gündeme geldi. Haberlere göre, bu planlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sunulacak. Türkiye'de asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak açıklanmasının ardından, emeklilerin alacakları zam miktarı merak konusu oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan enflasyon verilerine göre, ocak ayında emeklilere yüzde 37,57 oranında enflasyon farkı zammı yapılması planlanıyor. Bu zam, milyonlarca emekliyi etkileyecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in aktardığına göre, 37,57 enflasyon farkı zammının düşük maaş alan emeklilerin beklentilerini karşılamayabileceği düşünülerek, alternatif bir çalışma başlatıldı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, masada şu anda iki farklı seçenek bulunuyor. İlk seçenek, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, memur emeklilerine benzer şekilde yüzde 49,25 oranında zam yapılması önerisi. Diğer seçenek ise ekonomik büyüme rakamının yaklaşık yüzde 4 olması ve bu oranın ek bir zam olarak emekli maaşlarına yansıtılması üzerinde duruluyor. Böylece zam oranı yüzde 42 ile sınırlı tutulacak. Ancak, her iki durumda da Meclis'in 16 Ocak'a kadar kapalı olması nedeniyle olası bir ek zam durumunda Meclis'in hemen açılması ve düzenlemenin genel kuruldan geçmesi gerekecek.

Meclis'teki çalışmaların hızlandırılmasıyla birlikte, yeni en düşük emekli maaşının kısa sürede açıklanması bekleniyor. Haberlere göre, emeklilere yapılacak zammın detayları Meclis'in vereceği kararla netlik kazanacak.