SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasındaki 12 puanlık farkın kapanması için yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Altı aylık enflasyon oranlarına göre, memur emeklileri yüzde 49, işçi emeklileri ise refah payı hariç yüzde 37 zam alacak. Kulislerden sızan bilgilere göre, ek zam oranının yüzde 8 olabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre, zamlı maaşlar ocak ayı sonuna kadar hesaplarda olacak.

TÜİK'in aralık ayı enflasyon verileri açıklanmasıyla birlikte altı aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Memur emeklileri, toplu sözleşme zammı, enflasyon rakamları ve refah payıyla birlikte toplamda yüzde 49 civarında zam alacakken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri sadece TÜFE rakamlarıyla yüzde 37,57 oranında zam almaya hak kazandı. Bu durum, yaklaşık 17 milyon emeklinin maaşlarının ne zaman yatacağı konusunda merak uyandırıyor.

Memur emeklileri ile işçi emeklileri arasındaki 11.68'lik fark, kamuoyunda geniş bir tartışma konusu haline geldi. Eşitleme düzenlemesiyle birlikte maaşlarda yapılacak zam beklentisi bulunuyor. Ayrıca, Meclis'in gündemine kök maaş düzenlemesi konusunun gelmesi de muhtemel. Ancak, düzenlemenin yasalaşması için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul'un konuyu ele alması gerekiyor.

Meclis'in 16 Ocak tarihine kadar kapalı olması nedeniyle düzenlemeyle ilgili süreç, bu tarihten sonra başlayabilir. Düzenlemenin kabul edilmesi durumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak resmileşecek.

Ayrıca, 7.500 TL'nin altındaki maaşlar için ilave zam yapılarak, 5 milyona yakın emeklinin zam oranının yüzde 49,25'e eşitlenebileceği ifade ediliyor. Ancak, ek zam oranının yüzde 8 olabileceği kulislerden gelen bilgiler arasında yer alıyor. Tahminlere göre, Haziran ayında enflasyonun yüzde 24'e gerilemesi bekleniyor. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24, memurlar ise yüzde 18.6 zam alacak. Yani, bu kez memurlar lehine yüzde 5.4'lük bir fark ortaya çıkacak.

Ekonominin bu dengelemeleri göz önüne alarak, Ocak ayında memur ve SSK/Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarını eşitlemeyi düşünmediği belirtiliyor. Bu nedenle, ek zam oranının yüzde 8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşlarının düzenlenmesi için hazırlanan rapor, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.