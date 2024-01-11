SSK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar artacak sorusuna cevap aranırken, emeklilerin içinde bulunduğu zor durum her geçen gün giderek daha da zorlaşmaya devam ediyor. 3 Ocak tarihinde açıklanan enflasyon verileri ekonomideki hareketliliği artırdı. Milyonlarca emekli vatandaşın 2024 yılı maaşı bu rakamlardan sonra belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak gerçekleşti. Açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25 zam alacağı kesinleşirken, SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı yüzde 37,55'te kaldı. Şimdi milyonlarca emekli en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı konusunda heyecanlı bir bekleyişe geçti. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI GEÇEN YILA GÖRE RESMEN ERİDİ!

Emekli maaşı geçtiğimiz yıl 5 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 7 bin 500 lira olarak açıklandığı zaman 5 Nisan'da dolar kuru 19 lira 25 kuruştu ve o gün 7 bin 500 lirayla 389 dolar alınabiliyordu. Bugün 10 Ocak itibariyle doların kuru 30 liraya dayandı ve 250 dolar alınabiliyor artık. Yani aradaki kayıp 139 dolar oldu. Fox Haber'in haberine göre; 9 aylık kayba baktığımız zaman bugün 139 doların Türk Lirası karşılığı da 4 bin 127 lira yapıyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de son açıklamasında yapılacak zam oranı ile ilgili ‘çalışıyoruz’ mesajı verdi. Geçtiğimiz yıl 5 Nisan'da Resmi Gazete’de yayımlanarak 7 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli maaşının geçen 9 ayda alım gücündeki erime emeklileri isyan etme noktasına getirdi. Şimdi emekliler, memur emeklilerinin alacağı zam ile kendilerine yapılması kesinleşen zam oranı arasındaki ‘12 puanlık zam farkı kapatılacak mı, kök maaş artırılacak mı?’ sorularına yanıt arıyor.

SSK BAĞKUR EMEKLİLERİ REFAH PAYI BEKLİYOR

Ocak ayında yüzde 36,57'lik enflasyon farkı netleşti. Milyonlarca SSK, Bağkur emeklisi refah payı bekliyor. 5 Nisan'dan bugüne geçen 9 ayda 7 bin 500 liralık alım gücü de TÜİK’in açıkladığı enflasyona göre yüzde 41,97 oranında eridi. Emeklinin alım gücü 4 bin 353 TL’ye düştü. SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranının artırılması kök maaş düzenlemesi için mecliste yasal düzenleme gerekiyor.

‘MALİYET HESAPLARI YAPILIYOR, ERDOĞAN’A SUNULACAK’

Ekonomi uzmanı Faruk Erdem de emeklilerin alması beklenen zam oranı ile ilgili masadaki formülleri tek tek açıkladı. İşte Erdem’in emekli maaş zammı ile ilgili açıklamaları:

“Asgari ücret Aralık ayında yüzde 49 oranında arttı bu zam Ocak'tan itibaren geçerli oldu. Memurlar ve memur emeklilerin artışı da yüzde 49 civarında olacak. Burada üç zammın da eşitlenebileceğini söylemiştik. SSK ve Bağ-Kur emeklileri altı aylık enflasyon kadar zam alıyor. Arada yüzde 11'lik bir fark var. Bu farkın kapatılması noktasında refah payı çalışması var. AK Parti'den de bununla ilgili açıklama yapıldı. Maliyet hesaplamaları yapılıyor, çalışma Cumhurbaşkanına sunulacak.”

EK ZAM İÇİN 1. FORMÜL

"Emekliye ek zam olacak mı? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü haftaya yapılacak kabine toplantısında! 16 Ocak'ta meclis açılacak, emekliye ek zam TBMM'ye geliyor! 16 Ocak çok kritik bir tarih. Emekli kök maaş zammının %45'e tamamlanması durumunda %7.43 oranında refah payı söz konusu olacak."

EK ZAM İÇİN 2. FORMÜL

"SSK, Bağ-Kur emekli zammının memur emeklisi ile aynı seviyeye çekilmesi. Bu durumda SSK ve Bağ-Kurlular da %49.24 oranında zam alacak. .68'lik refah payı söz konusu olacak. 7.500 TL taban maaş yükselecek. Ya 10 bin TL olacak ya da 11 bin TL olacak. Bu teknik çalışmanın sonunu kısa süre içerisinde göreceğiz. En düşük emekli maaşının en az 10 bin TL olmasını bekliyorum."

TAHMİNİNİ ‘EMEKLİYE İYİ BİR ZAM VAR’ DİYEREK DUYURDU

Ekonomist Barış Soydan ise emekli maaşları ile ilgili yaptığı açıklamasında “Yerel seçimlere yönelik ben yılbaşından itibaren ufak ufak adımları atmaya başladığını düşünüyorum ben iktidarın. Emekliler için bir oran tahmini yapmayayım ama iyi bir zam var. İyi bir zam yapılacağını düşünüyorum yine. Orada da Mehmet Şimşek farklı alternatifleri değerlendiriyor haberleri var ama gerçekçi olalım. O kararı verecek olan kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anketleri de göz önünde bulundurarak yerel seçim perspektifi ile kararını vereceğini düşünüyorum. Ne kadarlık zam yapılması gerektiği ayrı ama Mehmet Şimşek’e bırakılan rakamdan daha fazla bir zam yapılacağını ben düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.