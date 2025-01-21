Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, SSK, Bağ-Kur, EYT ve memur emeklileri (4C) dahil olmak üzere tüm emekli gruplarını kapsayan bu düzenlemeler, düşük gelirli emekliler başta olmak üzere birçok kesime rahat nefes aldırdı. En düşük emekli maaşı 14.669 TL’ye çıkarılarak tarihî bir iyileştirme sağlandı.

Emekli maaşlarına yapılan zam oranları, enflasyon verilerine göre şekillendirildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık ayında açıkladığı enflasyon oranlarına dayanılarak, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında %15,75’lik bir artış uygulandı. Memur emeklilerine ise %11,54 oranında zam yapıldı.

Buna ek olarak, tüm emeklilere maaşlarının %4 ila %5’i arasında değişen oranlarda ek ödeme yapılarak, düzenlemeler daha da kapsamlı hale getirildi. Bu ek ödemeler, emeklilerin maaşlarına yansıyan zamların etkisini artırdı.

Düşük maaş alan emekliler için yapılan en dikkat çekici düzenleme, en düşük emekli maaşının 14.669 TL’ye yükseltilmesi oldu. Bu düzenleme, özellikle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan emeklilere yönelik önemli bir iyileştirme olarak öne çıktı.

Yeni düzenlemeye göre, minimum emekli maaşı 14.669 TL olarak belirlendi. Bu yükseliş, emekli maaşlarının taban seviyesini yükselterek düşük gelirli emekli vatandaşlara büyük bir yarar sağladı. Mesela, kök maaşı 10.000 TL olan bir emekli, ek ödeme ile beraber toplamda 14.669 TL alacak. Eğer bir emeklinin maaşı bu miktarın altında kalıyorsa, Hazine desteği devreye giriyor ve aradaki fark kapatılıyor. Bu sayede hiçbir emeklinin maaşı 14.669 TL'nin altına düşmeyecek.

Bu maaş düzenlemeleri ve ek ödemeler, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Özellikle artan yaşam maliyetleri karşısında, yapılan bu zamlar ve ek gelir artışları, emeklilere ekonomik anlamda önemli bir rahatlama sundu.

Maaş zamlarının yanı sıra, emeklilere yönelik sosyal desteklerin de genişletilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, ilerleyen dönemlerde ek düzenlemelerin yapılabileceği ve emeklilerin alım gücünün daha da artırılacağı belirtiliyor.