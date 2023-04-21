Ergünkent İnşaat A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursaspor Önceki Dönem Yönetim Lideri Emin Adanur’un kayınpederi Faruk Düztarla son yolculuğuna uğurlandı.BURSA (İGFA) - Ergünkent İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursaspor Önceki Dönem Yönetim Lideri Emin Adanur’un kayınpederi Faruk Düztarla 58 yaşında hayatını kaybetti.

Düztarla'nın cenazesi bugün önce Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak helallik için Teleferik'teki evine götürüldü. Burada yapılan duanın ardından Emirsultan Camii'ne getirildi. Emirsultan Camii’nde Ulucami Başimamı Tahsin Karanfil Hoca'nın öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Düztarla, Emirsultan Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Emin Adanur ve Düztarla'nın aileleri, yakınları, sevenleri, partililer ve iş insanları katıldı. Gelenler arasında İYİ Parti Milletvekili Adayı Selçuk Türkoğlu, Vatan Partisi Milletvekili Adayı Dilek Çınar, MHP İl Başkan Yardımcısı Beşir Deniz, AK Parti Yıldırım Eski İlçe Başkanı Hüdayi Yazıcı, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı İYİ Parti Meclis Üyesi Osman Uçar, İYİ Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı İbrahim Erdoğan, Bursa Büyük Koleji Sahibi Orhan Adanur, İş insanı Mehmet Adanur, Bloomberg TV Program Yapımcısı Utku Çalışkan, Bursaspor Tribün Liderlerinden Ahmet Yılmaz yer aldı.