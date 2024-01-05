Eminönü-Üsküdar seferini gerçekleştiren yolcu vapuru, Üsküdar İskelesi’ne yanaşıp yolcu indireceği esnada arıza yaptı. Yaklaşık yarım saat vapurun içerisinde kalan yolcular bir başka yolcu vapurunun gelmesiyle tahliye edildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Eminönü-Üsküdar vapurunda meydana geldi. İddiaya göre, Eminönü iskelesinden seferine başlayan yolcu vapuru Üsküdar’a yanaşacağı esnada yolcuların kıyıya geçiş yapacağı basamakta arıza oluştu. Vapur içerisinde yaklaşık yarım saat bekleyen yolcular kıyıya yanaşan bir başka yolcu vapuruna tahliye edilerek karaya iniş yaptı. Yolcuların vapur içerisinde beklediği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.