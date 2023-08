“Ali Cabbar” şarkısıyla listelerin zirvesine yerleşen Emir Can İğrek yaz konserlerine devam ediyor. Emir Can İğrek dün akşam İzmir’de verdiği konserde sahnesine Down sendromlu bir hayranın konuk edince duygusal anlar yaşandıİZMİR (İGFA) - Yeni albümü “Parti Bitti” ile listelerde fırtınalar estiren Emir Can İğrek, “Ali Cabbar” şarkısının popüler olmasıyla hayran kitlesini daha da büyüttü. Türkiye’nin dört bir yanından konsere çağrılan Emir Can İğrek yazı sahneden sahneye koşarak geçiriyor. Emir Can İğrek dün akşam İzmir Aliağa Sanat Günleri kapsamında bir konser verdi.

Emir Can İğrek sahnedeyken konser alanında Down sendromlu bir seyircisinin olduğu notunu aldı. Cansu adındaki hayranını sahneye davet etti. İkili birbirlerine sıkıca sarılınca hem kendileri hem de kalabalık duygusal anlar yaşadı ve büyük bir alkış koptu. Cansu’nun en sevdiği şarkısını soran Emir Can İğrek “Notunu aldım Cansu, aramızda” dedi.