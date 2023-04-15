Bursa'nın İznik Belediyesi bu yıl 26.’sı gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı EMİTT’e tüm değerleriyle çıkarma yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın beş büyük turizm fuarından biri olan EMITT, 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında 26. kez kapılarını açtı. Bursa'nın İznik Belediyesi standı ilk günden itibaren yoğun ilgi görürken Başkan Kağan Mehmet Usta da stanta gelerek turizmciler ve ziyaretçiler ile görüşmelerde bulundu.

Stantta bulunan İznik Çinisi Workshop alanında binlerce kişi ellerine fırçayı alarak İznik Çinisi boyama fırsatı buldular. İznik Çinisi yapan herkese çini kolye hediye edildi.

USTA “İZNİK’İN MARKASINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Her yıl olduğu gibi bu yılda EMİTT 2023’te İznik Standımızın bir saniye boş kalmadığını, ilçemize olan ilgi ve tanınırlığın son yıllardaki çalışmalarımızla arttığını görmek bizleri mutlu ediyor.Bu yoğun ilgi bizleri çok mutlu etti. İznik'i dünyanın en büyük turizm fuarlarında tanıtmaya, en iyi şekilde temsil etmeye ve İznik markasını altın harflerle yazdırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.