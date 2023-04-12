Önemli turizm zirvelerinden EMİTT Fuarı’na katılım gösteren Bursa, zengin tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekerken kurulan geniş stantta ziyaretçilere Bursa’nın tarihi zenginlikleri ve turizmi hakkında bilgi verildi.

Dünyanın en büyük dört turizm fuarından birisi olan 26’ıncı Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT), TÜYAP Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarda turizm konsepti ile ziyaretçilerinin karşısına çıkan Bursa, tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile tanıtılmak üzere stantta yerini aldı.

“Bursa destinasyonunu doğru ve yerinde tanıtım amacıyla EMİTT fuarında yerimizi aldık”

Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Abdülkerim Baştürk, “EMİTT Fuarı’na bu senede Bursa olarak katılım sağladık. Acentelerimiz, otellerimiz ve sağlık turizmi yapan 38 tane ticari firmamızla hep birlikte Bursa destinasyonunu doğru ve yerinde tanıtım amacıyla EMİTT fuarında yerimizi aldık. Bursa tarihi, doğası, kültürü ve alternatif turizm ile ilgili zenginlikleriyle turizmin Türkiye merkezlerinden bir tanesi. İnşallah bizde Bursa’nın tanıtımını en iyi şekilde yapacağız. Farklı ülkelerden gelen katılımcılarla Bursa Destinasyonuna yapılacak tur programlarını yine acentelerimizle birlikte planlıyoruz. Sağlık turizmi yapan kuruluşlarımız var. Farklı ülkelerdeki sağlıkla ilgili ihtiyaçları olan, hem turistik değer taşıyan hem de sağlıkla ilgili tedavisini gerçekleştirecek kişilerin bağlantılarını burada gerçekleştiriyoruz. Dalış turizmi, rafting ve bunun gibi doğa sporları ile ilgili bütün alternatiflerle Bursa’nın turizmdeki yerini arttırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.