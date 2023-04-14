26. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT’te Edremit standı yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olma özelliği taşıyan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT her yıl 40 bine yakın ziyaretçiyi ağırlıyor. 26 ülkeden 461 katılımcı, sektör profesyonelini bir araya getiren EMITT, dünyanın dört bir yanındaki tatil yerleri ve seyahat fırsatlarını görmek isteyen turistleri konuk ediyor.

Edremit Belediyesi de uluslararası fuarda yerini alarak yeşilin ve mavinin buluştuğu Edremit’in tarihi, doğası, kültürü, zeytin ve zeytinyağını EMITT’te tanıtıyor. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 7. Salon 7221 no’lu stantta 12-15 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayan Edremit standında bölgenin öne çıkan değerleri anlatılıyor. Belediye görevlileri tarafından bölgeyle ilgili bilgiler paylaşılırken, Başkan Yardımcıları Tayfun Canlı ve Tayfun Gerkuş da konuklara Edremit’in simgesi zeytin fidanı, zeytin kolonyası, zeytin sabunu ve “Edremit’in Sabahattin Ali’si” kitabını hediye ettiler. Edremit Belediyesi 15 Nisan gün sonuna kadar Edremit’i merak eden herkesi 7. Salon 7221 no’lu Edremit standına davet ediyor.