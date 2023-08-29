Sakarya Emlak Komisyoncuları ve Danışmanları Esnaf Odası Başkanı Erol Maden Herkes Duysun muhabirine yaptığı açıklamada tüm vatandaşları, alım satım ve kiralama gibi durumlar için uyardı. Başkan Maden, "Görmediğiniz hiçbir şeye kapora vermeyin." dedi.Cüneyt YAMAN - Vazif İHTİYAR - Herkes Duysun / SAKARYA (İGFA) - Yaz aylarının sonuna gelinmesi ile birlikte birçok öğrenci için yeni ev kiralama veya taşınma dönemi başlıyor.

Sadece öğrencilerin değil tüm vatandaşların da yakından takip etmek zorunda kaldığı emlak piyasası hakkında Herkes Duysun mikrofonuna açıklamalarda bulunan Sakarya Emlak Komisyoncuları ve Danışmanları Esnaf Odası Başkanı Erol Maden, vatandaşları bilinçli olmaları konusunda uyardı.

SAKARYA’DA ARAZİ VE ARSALAR DAHA DEĞERLİ

Sakarya’da emlak piyasasının trendlerine değinerek konut ve daireden ziyade arazi ve arsaların daha çok tercih edildiğini belirten Başkan Maden, şehrin İstanbul ve Ankara’ya yakın olmasının da bu talebin yükselmesini tetiklediğini söyledi. Maden, arsa ve arazi fiyatlarında talep doğrultusunda yükselen artışın bina ve mesken fiyatlarına yansımadığını ifade etti.

“MAL SAHİPLERİNİN BİRAZ DAHA İNSAFLI OLMALARINI İSTİYORUM”

Yeni dönem kayıtlarının başlaması ile gelecek öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak adına ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Başkan Maden, “Bu konuda mal sahiplerinin biraz daha insaflı olmalarını talep ediyorum ve gelecek olan öğrenciler bizim çocuklarımız, onların daha güzel konumlarda oturmaları için imkân sağlamalarını istiyorum.” ifadelerini kullandı.

https://youtu.be/XLgC461qDiM

Sakarya’nın bir deprem bölgesi içerisinde olduğunu ve yeterli konut alanları olmadığını söyleyen başkan, gelişime açık olan ilçeleri şöyle ifade etti:

“Serdivan, Arifiye ve Erenler ilçelerimiz emlak piyasası anlamında daha hareketli, ilerde ekonominin de düzelmesiyle bu hareketliliğin artacağını düşünüyorum.”

Üniversitenin ve öğrenci kesiminin Serdivan ilçesinde bulunması ile ilçenin daha da gelişime açık olduğunu belirten başkan, bu gelişimin ilerleyen zamanlarda daha da önünün açık olduğunu belirtti.

“SÖZLEŞME YAPMADAN KAPORA VERMEYİN”

Emlak sektöründe alım ve satım yapacak vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmek isteyen Başkan Erol Maden açıklamasında, “Vatandaşlarımızın öncelikle yapması gereken emlakçı bürosuna gidip evi görmeleri gerekir. Duyuyoruz ki bazı portallarda kaparo gönderiliyor vatandaşlarımızın görmedikleri hiçbir şey için kapora göndermelerini tavsiye etmiyorum.” ifadelerine yer verdi.

Öğrencilere de yeni dönem için tavsiyelerde bulunan Başkan Maden, “Öğrenciler emlakçı ve mal sahibi ile birlikte önce evi görmeli daha sonra sözleşmelerini yapmalı.” dedi. Başkan Maden, vatandaşların ileride mağduriyet yaşamamaları için sözleşmenin önemine dikkat etmelerini istedi.