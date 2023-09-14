Emlakçıya 349 Bin TL Para Cezası: Fiyat Spekülasyonlarına Karşı Mücadele Sürüyor

Ticaret Bakanlığı, emlak piyasasında fiyat spekülasyonlarına karşı mücadelesini sürdürüyor. Ankara'nın Mamak ilçesinde 2,1 ila 2,3 milyon TL değerindeki bir daireyi 3,87 milyon TL'den ilan eden bir emlakçıya 349 bin TL para cezası verildi. Bu ceza, emlak piyasasında spekülasyon yapanlara yönelik sert tedbirlerin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Sahte Hesaplarla İlan Yapma Dönemi Sona Erdi

Ticaret Bakanlığı, emlak piyasasında sahte hesaplar üzerinden fiyatları şişirmeye çalışanlara karşı önlem almak amacıyla ilan sitelerinde kimlik gizlemeyi engelleyen bir düzenleme yapmıştı. Bu düzenlemenin ardından denetimler sıklaştı ve spekülasyon yapanlara yüksek para cezaları kesilmeye başlandı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan Açıklama Yaptı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, piyasanın dengesini bozmaya yönelik eylemlere karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Bu ceza, emlak piyasasında fiyatların sağlıklı bir şekilde oluşmasını ve spekülasyonların önlenmesini amaçlayan düzenlemelerin etkili bir şekilde uygulandığının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Yeni Düzenleme İkinci El Araç ve Gayrimenkul Satışına Yönelik

İkinci el araç ve gayrimenkul satışlarına ilişkin yeni bir düzenleme de yakın zamanda yapıldı. Artık kişiler, sadece yetki belgesi alarak kendilerine ait olmayan ikinci el araç ve gayrimenkulleri satışa çıkarabilecekler. Bu düzenleme, online ilan sitelerinin de ilanları denetlemekle yükümlü olacağını öngörüyor. Düzenlemeye uymayanlar için ağır idari para cezaları öngörülüyor.