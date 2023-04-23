Ege ve Trakya’da arsa satışları artarken, birçok EYT’li emlak danışmanlığı yapmaya başladıİSTANBUL (İGFA) - Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşması ile emekli olanlar emlak piyasasında yeni bir hareketliliğe neden oldu. Tazminatını alan EYT’lilerİstanbul’daki fiyatlara ulaşamayınca, yönünü Trakya ve Ege’ye çevirdi. Arsa ve ev fiyatları ile kiraları 2-3 kata kadar arttı.

EYT ile emekli olacak milyonlarca kişi gayrimenkul sektörünü hareketlendirdi. Özellikle işlerinden ayrılıp alacakları tazminatı değerlendirmek isteyenler yeni bir taşınma süreci başlattı. Yeni emeklilerin ilk tercihleri genellikle Ege kasabaları ve Trakya bölgesi olarak ön plana çıkıyor. Deprem nedeniyle de daha az risk içeren şehirlere talep oldukça fazla. Fakat bu ilgi, fiyatlarda da yükselişe neden oluyor.

EYT’liler emlakçı oluyor

Yatırım yapmak için arsa ve ev aramaya başlayan EYT’lilerin yanı sıra İşlerinden ayrılan EYT’li de bir çok kişi emlak sektörüne ilgi gösteriyor. Gayrimenkul pazarlama şirketleri EYT’lileri bünyelerine katmak için harekete geçti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜGEM Başkan Yardımcısı, Tügiad Üyesi, İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Mustafa Koçak, EYT’lilerin hem yatırımcı olarak hem de emlak danışmanı olarak sektöre büyük bir hareketlilik getirdiğini söyledi. Koçak, “Emlak danışmanlığı yapmaya başlayan EYT’liler var. Birçok firma EYT’lileri bünyesine katmak için yarışa başladı” diye konuştu.

Arsalara yoğun ilgi

EYT’lilerin gayrimenkul satın alma konusunda ise en çok Ege bölgesine ilgi göstermeye başladıklarını söyleyen TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Koçak, “Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya bölgesinde yatırım yapmaya başladılar. Arsa alıyorlar üzerine küçük bir tiny house yapıyorlar veya küçük bir ev yapıyorlar. Böyle bir yoğunluk ve talep var. Özellikle maaş bağlandığı için kredi ile mülk almak isteyenler de var. İstanbul’da gayrimenkuller çok pahalı olduğu için daha çok kırsal bölgelere ilgi olduğunu söyleyebiliriz” dedi.