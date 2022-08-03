Son günlerde İnegöl gündeminde yer alan kiralık ev sorunuyla ilgili İnegöl Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Melih Uçaravcı, bir açıklama yaptı.

Başkan Uçaravcı, “Geçen gün haberlerde gördüğümüz üzere her geçen gün zorlaşan yaşam şartlarına 3 yıldır defaatle dile getirdiğimiz kiralık konuta ulaşma problemi de eklendi. Bu problemimiz artık başa çıkılamayacak düzeye gelmeye başladı. Üzülerek söylüyoruz evlenmek isteyen müşterilerimiz ev bulamadıkları için düğün tarihlerini erteliyorlar. Şehir dışından ev kiralıyorlar İnegöl’den uzaklaşmak zorunda kalıyorlar. Bu sıkıntılar devam edecek gibi duruyor, üretim yetişmiyor. Maliyetler çok yüksek olduğu için yeni evlenen çiftler ev alma şansı kalmadı desek yeri var. Çözüm bulmak zorundayız. Sadece şikayet eden taraf olmamak için daha önce de konut üretiminin arttırılması gerektiğini dile getirmiştik. Şuan karşı karşıya kalınan durumda ise konut üretilecek arazinin çok azalması ve kalan arazilerde de fiyat yüksekliğinden dolayı müteahhit arkadaşlarımız üretimlerini azalacak gibi duruyor. İnegöl de ki konut ihtiyacına TOKİ hamlesiyle az da olsa pansuman olacak fakat daha çok konuta ihtiyacımız var. Şuan bu problemi çözmek için senelik en az 6 bin konut üretmemiz lazım. Ama bu üretimi yapabilmek için arazi ihtiyacımız var. İnegöl’ün 10 yıl sonrasına 25 yıl sonrasına planı yok. Ya da bundan 10 yıl önce İnegöl’ün 50 yıllık planı yapılırken 50 yıllık hedefe 10 yılda yaklaştık. Bu yöneticilerin başarısıdır. Fakat başarı başarısızlığa doğru dönüyor. İnegöl’e 50 yıl sonrasında insanların nerelerde yaşayacağına kadar planları yapılması yeni imarlı uygun fiyatlı arsalar üretilmesi gerekiyor. İmar açmak zorundayız. İmar açılmazsa seneye alacağımız evler 3 milyon TL’den başlayacak. Hiç değilse arazi maliyetini düşürelim. Düşüremezsek üretim düşecek zaten arz talep dengesi kırıldığı için gelecek yıl hiç kiralık daire bulamayıp bulduklarımızın da fiyatlarının fahiş olacağını üzülerek belirtmek istiyorum. Eğer üretim artmazsa dairelerin satış fiyatları da ciddi anlamda artacaktır. Karşı karşıya kalınacak durumların önüne geçmek için hep önerilerde bulunduk fakat bu durum artık öneriden çok uyarıya dönmeli yoksa önümüz de ki yıllarda İnegöl yaşanamayacak kadar pahalı bir şehir haline dönecek ve geri göç başlayacaktır“ dedi.