İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda ağabey ve kardeşi uyuşturucu ticaretinden yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Mesudiye mahallesi Zindancık sokak üzerinde Bekir D. isimli şahıs yakalandı. Bekir D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 13,67 gram metamfetamin maddesi, 2,70 gram esrar maddesi, 2 âdet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1165 TL para ele geçirildi.

2 hafta önce Bekir D. ve kardeşi Akın D. isimli şahısların ikametinde 1.5 kilogram esrar maddesi ile yakalanmış Akın D. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Firari durumda bulunan kardeşi Bekir D. ise tekrar uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.