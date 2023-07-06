İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, belirli bölgelere 4 futbolcu almayı düşündüklerini söyledi.

İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yeni sezonun ilk antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oyunculara yeterli süre tatil verdiklerini söyleyen Belözoğlu, "Sezonu en geç kapayan takım olarak yine en geç biz açmamız gerekiyor diye düşündük ve oyuncu arkadaşlarımıza yeterli sürede tatil verdik. Son 10 günde yapmaları gerekenleri planladık, hazır gelmeleri adına. Başakşehir Futbol Kulübünün kurulduğu günden beri tek bir hedefi var, ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmek. Bunu da büyük oranda yakaladı, ligimizde şampiyonluğu yakaladı, kupa finalleri oynadı. Futbolcu ve teknik adam olarak bunun içinde yer aldım, bundan gururluyum. Bu sene de yine hedefimiz büyük takımları zorlayarak onların arasında yer alabileceğimiz geçmişte gösterdiğimiz gibi yine göstermek. Net bir şekilde Avrupa kupaları hedefimiz diyebilirim" diye konuştu.

"4 oyuncu almayı düşünüyoruz"

Transferlerle ilgili konuşan Emre Belözoğlu, "Açıkçası geçmişe oranla Türk futbolundaki ekonomiyi düşündüğünüzde yine yönetimimiz bize transfer yapma imkanı verdi. Ona göre hazırlıklarımız var, 1 aya yakın süredir ekibimle net bir şekilde çalışıyoruz. Çok yakın sürede bazı transferlerimizi açıklayacağız. Türk futbolunda gerçek olan bir şey var, transfer yapmak artık büyük kulüpler dışındaki kulüpler için çok zor. Futbolun ekonomisi geçmişe oranla bence 10’da 1 oranında geriledi. Geçmişte 10 kazanan kulüpler bugün 1 kazanıyorlar başarıya karşılık olarak. Özellikle ligimizde yayın ihalesi sonrasında oluşan süreç kulüpler için sağlıklı ilerlemiyor. Gelir gider bakıldığında hemen hemen bütün kulüpler sezonu eksi halinde kapatıyorlar. Ama Sayın Başkanımız önderliğinde yönetim kurulumuz sağ olsun bir bütçe hazırlıklar transferler için biz de elimizden geldiğince belirli mevkilere net 4 oyuncu almayı düşünüyoruz. Bunlarla beraber belki 1-2 arkadaş daha aramıza katılırsa, önümüzdeki sene yine Avrupa kupalarına katılabilecek güçte bir takım hazırlayacağız" şeklinde konuştu.

"Önemli oyuncular transfer etmek istiyoruz"

Önemli oyuncular transfer etmek istediklerini ifade eden Belözoğlu, "Bunun için de ciddi bir çalışma var. Elimizden geldiğince en doğru oyuncuları takıma kazandırmaya çalışacağız. Geçmişte büyük takımlarda forma şansı bulmuş oyuncu yok. Biraz daha net, major oyuncular, büyük liglerde oyuncular üzerinde değerlendirmeler yaptık. İnanıyorum belirli noktalara geldiğimiz transferler var, kampın süresiyle beraber her şey net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Önemli mevkilere önemli oyuncular getirme gibi bir isteğimiz var. Sağ olsun başkanımız da bu konuda bize yardımcı oluyor. Yine iyi, hedefli, net bir şekilde meydan okuyan bir takım oluşturmak istiyoruz" dedi.

Teknik ekibinin değişmesinin sorulması üzerine turuncu-lacivertlilerin çalıştırıcı, "Geçmişte benle beraber çalışmış olan, iki sene bu kulübü 65 puan bandına, sonraki sene 62 puan bandına getiren ekibimizle vedalaştık. Onlarla beraber çok keyifli zaman geçirdim. Fenerbahçe’yi 10 hafta saymazsak ilk defa uzun metrajlı, sezon başı kampı geçirdiğim Başakşehir’de benle beraber çalıştılar. Onlardan çok şey öğrendim. Profesyonel hayatta bu ayrılıklar var. Bu demek ki değil ilerleyen dönemlerde aynı hedefte buluşmayacağız. Yeni ekibimizle alakalı, daha dar, daha kendince tecrübeli olan ve oynatmak istediğim oyuna uygun, yapmış olduğum görüşmeler sonucunda oluşturduğum bir ekip var. Kendilerine çok önemli teklifler gelmesine rağmen benle çalışmayı tercih ettiler. Onlar da teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Keşke her sene Arda gibi oyuncular çıksa"

Fenerbahçe’den İspanyol ekibi Real Madrid’e transfer olan genç futbolcu Arda Güler için ise Emre Belözoğlu, "Hem Fenerbahçe için hem de Arda için hayırlısı olsun. Çok özel bir yetenek. Çok küçük yaşlardan beri biz ondaki o cevheri keşfetmiştik. Herkesin fark ettiği gibi biz de fark etmiştik. Aslında çok özel bir durum değil ondaki yeteneği fark etmek. Vermiş olduğu karar hem kendisi hem de Fenerbahçe adına hayırlı olsun. Ben çok başarılı bir kariyeri olmasını temenni ediyorum. Allah onu sakatlıktan, kazadan, beladan korusun. Türk futbolunda daha önemli oyuncuların yetişmesi isteğimiz. Arda gibi sayıları çok az oyuncular çıkıyor. Keşke her sene Arda gibi oyuncular çıksa. Ne yazık ki ülkemizde 15-20 senede bu oyuncular yetişiyor. Kıymetini bilmemiz gerekiyor. Onun da çok çalışması lazım. Onun da her sürece kendini hazırlaması gerekiyor. Bu sevginin, ona olan teveccühün karşılığında inşallah güzel bir kariyeri olsun. Bizim yaşadığımı sıkıntıları inşallah yaşamasın. İnşallah hep ülkesini hatırlayan ve Avrupa’da bizi en iyi şekilde temsil eden futbolcu olarak karşımızda olur" şeklinde konuştu.

"Ayrılıklar olumsuz etkiledi"

Bu sene Avrupa kupalarında olmayacaklarının lige nasıl yansıması olacağının sorulması üzerine Belözoğlu, "Geçen sene biz başladığımızda 25. maça kadar çok önemli bir performans yaptı takım. Daha sonra bazı insanların gözden kaçırdığı bir gerçek var. Çok oyuncu bizim aramızdan ayrıldı. Benim istememe bağlı, oyuncunun istemesine bağlı, transfer teklif gelmesine bağlı bazı ayrılıklar yaşadık. Bence o bizi olumsuz anlamda etkiledi. Kadromuz daralmış oldu. Yerine gelen arkadaşlarımızdan da mevkisinde doğrudan oynatmayı düşündüğümüz oyuncularımız da sakatlıklarla boğuştular. Bu sene tek maç oynama, lige konsantre olma bir teknik adam için daha fazla rakibi çalışıp, oyuncularına anlatma adına değerli ve önemli. Hem oyunculuğum de hem de teknik adamlığımda hep 3-4 günde bir maç oynamaya çalıştık. Büyük takımların bu sene baktığınızda Galatasaray keza öyle bir takımdı. Haftada tek maç oynayan bir takımdı, şampiyonluğu yakaladı. Allah büyük belki biz de sonuna kadar kovalarız, hayatta var. Başakşehir bunu bir kere başardı" açıklamasında bulundu.