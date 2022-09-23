Sonar Araştırma Şirketi, 1 Haziran 2022 ve 15 Eylül 2022 tarihleri arasında, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanarak büyükşehir ve ilçelerinde en beğenilen AK Partili ve CHP'li belediye başkanlarına dair bir anket gerçekleştirdi.

Çalışma, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir, Aydın, Tekirdağ, Denizli, Muğla, Eskişehir, Trabzon ve Erzurum'da gerçekleştirilirken bazı ilçelerde yüz yüze anket yapıldı.

TÜRKİYE GENELİ CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ BAŞARI ORANLARI VE EN BEĞENİLEN HİZMETLERİ

Seçmenlere 'Genel olarak düşündüğünüzde Büyükşehir Belediye Başkanınızı başarılı mı, başarısız mı buluyorsunuz?' diye soruldu. İlk sırada yüzde 60,3 ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yer alırken en beğenilen 2 hizmeti ise altyapı çalışmaları ve sosyal yardımlar oldu. Öte yandan ikinci en beğenilen başkan sıralamasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı. Yüzde 52,4 oy oranına sahip olan İmamoğlu'nun en beğenilen iki hizmeti ise ulaşım hizmetleriyle Halk Ekmek. Üçüncü sırada yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yüzde 51,6 oy aldı. En beğenilen hizmetleri ise sosyal yardımlar ve ulaşım hizmetleri oldu.

TÜRKİYE GENELİ AK PARTİ'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ BAŞARI ORANLARI VE EN BEĞENİLEN HİZMETLERİ

Seçmenlere 'Genel olarak düşündüğünüzde Büyükşehir Belediye Başkanınızı başarılı mı, başarısız mı buluyorsunuz?' diye soruldu. En beğenilen belediye başkanı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen oldu. Yüzde 55,7 oy oranına sahip Sekmen'in en beğenilen iki hizmeti ise hayvan borsası ve kentsel dönüşüm alanları. İkinci en beğenilen belediye başkanı ise yüzde 54,2 ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise yüzde 50,4 ile üçüncü sırada yer aldı. Aktaş'ın en beğenilen iki hizmeti; ulaşım ile çevre temizliği ve düzenlemesi oldu.

İSTANBUL HARİÇ CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI BAŞARI ORANLARI VE EN BEĞENİLEN HİZMETLERİ

Bu listede Bursa'dan Mudanya Belediyesi Başkanı Hayri Türkyılmaz yüzde 51,3 ile 13. sırada yer aldı.

İSTANBUL HARİÇ AK PARTİLİ BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI BAŞARI ORANLARI VE EN BEĞENİLEN HİZMETLERİ

Bu listeye ise Bursa'dan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban girdi. Dündar 50,8 ile 8., Taban ise 49,4 ile 9. sırada yer aldı.