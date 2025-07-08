Türkiye’nin dört bir yanında belediyelerde yapılan vurgunlara ilişkin ortaya atılan iddialar sonrası, başta İstanbul olmak üzere bir çok belediyeye yapılan yolsuzluk operasyonlarında yüzlerce kişi tutuklanmıştı.

Gözaltı ve tutuklamaların ardından oluşan algı “iktidar, sadece CHP’li belediyelere operasyon yapıyor, AK Partili belediyelere soruşturma izni bile vermiyor” söylemlerine neden oluyordu.

TÜRKİYE’DE KAÇ BELEDİYEYE SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ?

İçişleri Bakanlığı 2024 yılında 176 belediye hakkında soruşma izni verdi.

SORUŞTURMA AÇILAN BELEDİYELERİ HANGİ PARTİ YÖNETİYOR?

İçişleri Bakanlığı’nca soruşturma izni verilen belediyelerden 59’u Ak Parti, 58’i CHP, 21’i MHP, 10’u HDP ve 7’si İYİ Partili isimlerin yönettiği belediyeler oldu.

Kaynak: EN SON HABER