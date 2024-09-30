Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa Dostluk Gezeği programı ile 650 yıllık ahilik geleneğini yaşatıldı.

650 yıl önce dönemin ahilerinin bir ahinin evinde toplanarak meşk etmesiyle başlayan asırlık Gezek Gecesi geleneği, Ördekli Kültür Merkezi’nde saz ve söz üstatlarının eserleriyle tekrar yaşatıldı. ‘Saz Başlayınca Söz Biter-Geleneksel Gezek Gecesi’nde Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz eserleri hep bir ağızdan seslendirildi. Bursa Dostluk Gezeği Musiki Derneği sazende ve hanende ustalarının eserleriyle renk kattığı gecede, müzik severler keyifli vakit geçirdi.

Serhande Ali Piliçer yönetimde gerçekleştirilen Bursa Dostluk Gezeği programı, gezek duası ve hicaz makamında meydan faslıyla başladı. Gecenin ikinci bölümü solo olarak seslendirilen şarkılar ile devam etti. Solo bölümde, ölüm yıl dönümü olması dolayısıyla Sanat Güneşi Zeki Müren’in eserleri seslendirildi. Programa katılan müzik severler böyle güzel bir gecede bir araya gelmelerini sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.

Konserin sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Sefa Yılmaz, Serhande Ali Piliçer’e çiçek takdim etti.