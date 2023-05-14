Kocaeli’de Kardeşlik Haftası’nda bir araya gelen özel öğrenciler arkadaşlıklarını pekiştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi ve Özel Mürüvvet Evyap Özel Eğitim Okulu’nun öğrencileri bir araya gelerek, Kardeşlik Haftası çerçevesinde arkadaşlıklarını pekiştirdi. Özel Mürüvvet Evyap Özel Eğitim Okulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler için kokulu taş atölyesi ve mutfak atölyesi düzenledi. Sevgi kurabiyesi ve kardeşlik keki yapan özel bireylerin hem çeşitli spor aktiviteleri hem de canlı müzik eşliğinde eğlenmeleri, sosyalleşmeleri sağlandı. Etkinlikte yeni arkadaşlar edinen, öz güvenleri artan öğrenciler, el emeğiyle yaptıkları boncuk bileklikleri karşılıklı olarak yeni tanıştıkları arkadaşlarına hediye etti.