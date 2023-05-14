Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kardeşlik Haftasında Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’yle Özel Mürüvvet Evyap Eğitim Okulundaki özel öğrencileri bir araya getirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi ve Özel Mürüvvet Evyap Özel Eğitim Okulunun öğrencileri bir araya gelerek Kardeşlik Haftası çerçevesinde arkadaşlıklarını pekiştirdiler.

Özel Mürüvvet Evyap Özel Eğitim Okulunda gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, kokulu taş atölyesi, galoş yapımı, mutfak atölyesinde sevgi kurabiyesi, kardeşlik keki yapımı, çeşitli spor aktiviteleri, canlı müzik eşliğinde eğlenmeleri sosyalleşmeleri sağlandı.

Hem eğlenerek hem öğrenenek bir araya geldiği etkinlikte yeni arkadaşlar edinen, öz güvenleri artan öğrenciler; el emekleriyle yaptıkları boncuk bileklikleri çiçekleri karşılıklı olarak yeni tanıştıkları arkadaşlarına Kardeşlik Günü anısına hediye etti.