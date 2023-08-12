Aşık Veysel ve Anadolu ozanları, Karabağlar’da Ender Balkır’ın söylediği türkülerle anıldı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi tarafından UNESCO 2023 Aşık Veysel Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ender Balkır konseri, Uzundere Rekreasyon Alanı Murat Çobanoğlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Geceye katılan Karabağlarlılar, Aşık Veysel’in ve Mahsuni, Nesimi gibi nice ozanın ezgilerine kimi zaman coşkuyla, kimi zaman da hüzünle eşlik etti.

Konseri, aralarında Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri ve muhtarların olduğu çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi. Etkinlik öncesi kısa bir konuşma yapan Başkan Selvitopu, “Aşık Veysel türküleriyle bize hep yaşamın güzelliklerini, doğayı, çevreyi, tüm canlıları anlatmıştır. Onun türkülerini dinleyerek büyüdük. Büyük bir ozanımız. Türküleriyle hepimizin yüreğinde yaşamaya devam ediyor” dedi.

UNESCO’nun 2023 yılını Aşık Veysel Yılı olarak ilan etmesinin önemine dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Artık onun değerini tüm dünya biliyor. Biz de bu değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Aşık Veysel ve tüm ozanlarımızın önünde saygıyla, sevgiyle, minnetle eğiliyoruz” diye konuştu.

Daha sonra sahneye çıkan Ender Balkır, Aşık Veysel’in “Beni hor görme”, “Benim sadık yarim kara topraktır”, “Uzun ince bir yoldayım” gibi bilinen türkülerinin yanı sıra, “Ruhumda sızı”, “Mecnunum Leylamı gördüm” gibi eserleri, katılımcılarla birlikte seslendirdi.

Gecenin sonunda Başkan Selvitopu, Sanatçı Balkır’a doğa dostu sertifika vererek teşekkür etti.