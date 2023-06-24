Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Türkiye’de sayılı sağlık tesislerinde uygulanabilen endoskopik yöntemlerle ileri seviye tedavi gerektiren hastalıkların tanı ve tedavisi başarıyla gerçekleştiriliyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın sağlık alanında iki amiral gemisinden biri olan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, endoskopik hizmetlerde uygulanan ileri tekniklerle hastalara şifa dağıtıyor. Hastanenin endoskopi ünitesinde uygulanan ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatografi) işlemi ile safra kesesi, pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisi, EBUS (Endobronşiyal Ultrasonografi) işlemi ile de akciğerdeki birçok hastalığın tanı ve tedavisi yapılabiliyor. Sindirim sistemlerinin alt tabaklarının incelenebildiği, biyopsi ve tümörlerde evreleme yapılmasına yarayan EUS (Endoskopik ultrasonografi) tekniği de yemek borusu, mide, safra kesesi, pankreas gibi organların hastalıklarına erken tanı koymada önemli rol oynuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, hastanede uygulanan ileri seviye endoskopik yöntemlerle Bursa başta olmak üzere Güney Marmara’da birçok hastanın şifa bulduğunu belirtti. Endoskopi ünitesinde belli dönemlerde değişmekle birlikte aylık 20 ERCP, 15 EUS işlemi yapıldığı bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, “Hastalarımıza işlem kararı verildikten sonra 1 hafta içinde randevu oluşturulmakta ve işlemlerden önce kapsamlı bir anestezi muayenesi yapılmaktadır. İşlem sonrası hastalar, ünitede bulunan gözlem odalarında ilgili uzman hekim taburculuğunu uygun görene kadar sağlık personelleri tarafından takip edilmektedir” dedi.

Endoskopik görüntüleme sistemlerinde gelişen teknoloji ve uygulamaları yakından takip ettiklerini dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, yeni uygulama ve hizmetleri hastane bünyesine kazandırmak için çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.