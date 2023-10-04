Falckon, 2016-2022 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen 795 endüstriyel yangının sebeplerinin ‘Falckon Global Dijital Hafıza Raporu’nda ele aldıİSTANBUL (İGFA) - Türkiye’deki endüstriyel yangın ve itfaiye hizmetlerinde 10’uncu yılını kutlayan Falckon da 2016-2022 yılları arasında meydana gelen 795 endüstriyel yangının mercek altına alındığı geniş kapsamlı raporunu yayımladı.

ENDÜSTRİYEL YANGINLARIN EN BÜYÜK NEDENİ PROSEDÜR TAKİP EKSİKLİĞİ

Falckon Global’in ‘Dijital Hafızası’ aracılığıyla oluşturduğu rapor, endüstriyel itfaiyecilik sektöründe bir ilk olarak öne çıktı.

Toplam 57 farklı istasyondan 795 olay yeri ve risk yönetimi analiz ekibi üyesi Falckon Global çalışanları tarafından hazırlanan raporla, Türkiye’de ilk kez yatırımcılara gerçekten üzerinde çalışacakları donelerin oluşturulması hedeflendi.

Falckon Global Dijital Hafıza Raporu’nda; son 7 yıl içerisinde 795 endüstriyel yangın olayı analiz edildi.

Rapora göre; söz konusu yangınların yüzde 2’si dış etkenlerden kaynaklanırken, yüzde 6’sı ekipman hatası, yüzde 12’si bakım eksikliği, yüzde 15’i prosedür eksiliği, yüzde 24’ü de tertip eksiliğinden kaynaklandı.

Endüstriyel yangınların başlıca çıkış nedeni ise yüzde 41’lik oranıyla prosedür takip eksikliği oldu.

Türkiye’de ilk kez yatırımcıların üzerinde çalışabilecekleri bir done oluşturduklarına dikkat çeken Falckon Genel Müdürü Anıl Yamaner, “Rapora göre olayların büyük bir çoğunluğu ya prosedür olmamasından ya da prosedürün takip edilmemiş olmasından kaynaklanıyor. Eğer ortada bir prosedür yoksa operasyonla ilgili insanların doğru prosesleri uygulaması beklenemez. Prosedürü yazmamış olmak veya burada bir prosedür olması gerektiğini bilmemek de bu riskten haberdar olunmadığı anlamına gelir. 795 yangın içinde 326’sının çıkış nedeni prosedür takip edilmemesidir. Bu şu demek; yönetici fabrikada uyarıyor, ancak çalışan ya bildiği gibi yapıyor veya riski anlamıyor. 795 yangın içinde 124 yangının çıkış nedeni ise prosedür eksikliği. Bu da yangın riskinden o tesisin hiç haberi yok. Yani 795 olayın yaklaşık yüzde 56,6’sı yangın riskinin tam olarak farkında olunmadığından olmadığı anlamına geliyor.Rapordan çıkarılması gereken en önemli sonuç ise risklerin doğru tanımlanmasıyla endüstriyel yangınların yarı yarıya azaltılabilecek olması" diye konuştu.