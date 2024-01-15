Enerji üretim şirketi Enerjisa Üretim, Hayal Gücü Merkezi iş birliğiyle “Geleceği Hayal Ediyorum” projesi kapsamında çocuklara hem enerjiyi hem de sürdürülebilirlik kavramlarını öğretiyor.

Enerjisa Üretim, Hayal Gücü Merkezi ile birlikte Balıkesir’de enerji ve sürdürülebilirlik kavramlarını çocuklara öğretebilmek adına “Geleceği Hayal Ediyorum” projesiyle yola çıkıyor. Enerjisa Üretim Balıkesir Rüzgar Enerji Santrali’ne yakın üç köyde yer alan 10 - 12 yaş aralığındaki yaklaşık 25 öğrenciye, her Cumartesi günü düzenlediği atölyelerle geleceğe dair bir vizyon kazandırıyor.

Geleceği Hayal Ediyorum projesi kapsamında çocuklar soru sorma yeteneklerini, meraklarını ve becerilerini şekillendiriyor. Enerji, enerji çeşitleri, enerjinin dönüşümü ve sürdürülebilirlik temaları altında gerçekleştirilen atölyeler, sanatsal araçlarla desteklenirken oyunlarla da zenginleştiriliyor. Tasarım ve üretim ise öğrencilerin somut deneyimleri ile şekilleniyor. Öğrenciler, iletişim, iş birliği, eleştirel düşünme, araştırma ve sosyal ve duygusal becerilerini geliştirme fırsatı buluyorlar.

Enerjisa Üretim Sürdürülebilirlik Mentoru Mehmet Eynehan, Balıkesir Rüzgar Enerji Santrali’nde gerçekleştirilen atölyelerle çocukların geleceğe dair umut dolu olmalarını hedeflediklerini belirterek; “Enerjisa Üretim olarak Türkiye’nin dört bir yanında, bulunduğumuz her lokasyonda çevreye ve topluma katkı sağlamaya çalışan bir organizasyonuz. Enerji ve sürdürülebilirlik kavramları, ülkemizi geleceğe taşıyacak olan çocuklarımıza küçük yaşlarda öğretmek, aşılamak istediğimiz önemli konular. Yüksek sosyal etki oluşturmayı ve santral sahalarımızdan yerele sürdürülebilir katkı sunmayı ilke edinerek başladığımız projemiz ile Balıkesir Rüzgar Enerji Santralimizin etki alanındaki köylerde yaklaşık 25 çocuğa 13 hafta boyunca sürdürülebilirlik ve yaşam becerilerini geliştirme atölyeleri ile ulaşıyoruz” dedi.

Enerjisa Üretim’in Hayal Gücü Merkezi ile gerçekleştirdiği Geleceği Hayal Ediyorum projesinin önümüzdeki dönemlerde de devam etmesi planlanıyor.