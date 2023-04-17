Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri, depremin ilk gününden itibaren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde Hatay’daki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.BURSA (İGFA) - UEDAŞ ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay’da destek çalışmalarını ilk günden bu yana hız kesmeden sürdürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğü, AFAD ve TEDAŞ koordinasyonuyla kentteki mahallelerde görev alan UEDAŞ saha ekipleri, trafo bölgelerindeki bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra aydınlatma, ilave direk ve iletken çekimi gibi çalışmalarla da enerji sürekliliğinin sağlanmasına destek oluyor.

Ekiplerin afet bölgesindeki dönüşümlü enerji nöbetinin teknik detaylarını Hatay’dan anlatan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, "Depremin ilk günü arama kurtarma ekibimiz bölgeye ulaşarak 89. saatte 2 kişiyi enkazdan canlı çıkarmayı başardı. Eş zamanlı olarak yardım tırlarımızı bölgeye gönderdik. Destek ekiplerimizle birlikte toplam 30 kişilik ekibimiz Hatay’a ulaştı. İlk gün başlayan mesaimiz bugün de devam ediyor. Enerji dağıtımında ve sürekliliğin sağlanmasına ilişkin tüm görevleri ekiplerimiz yerine getiriyor. Zor ve meşakkatli bir süreç. Bizler Toroslar EDAŞ ile sahada iyi koordine olarak enerjinin en hızlı şekilde verilmesini sağlıyoruz. 15 günde 1 dönüşümlü olarak bölgede emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Son güne kadar bize verilen görevi yerine getireceğiz" dedi.