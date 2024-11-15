Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyarak, insan ve teknoloji odağıyla projeler üreten ve yatırımlarını gerçekleştiren Enerjisa Enerji, genç yeteneklerin kariyer gelişimine destek olmak amacıyla Retail-X Programı’nı yürütüyor. Elektrik Perakende sektörüne yeni yetenekler kazandırılmasına ve sektör ile ülke istihdamına katkı sağlayan Retail-X Programı ile genç yetenekler kariyer ve eğitim fırsatları ile destekleniyor.

Enerjisa Enerji, potansiyeli yüksek genç yetenekleri desteklemek ve elektrik perakende sektöründe iş hayatına kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Retail-X Programı’nı sürdürüyor. Program, yeni mezunlara iş dünyasında deneyim kazandırırken, yetkinlik, teknik ve mesleki eğitimleri, mentörlük ve koçluk gibi imkanlarla potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Fırsat eşitliği sağlamak adına şirket, programa üniversite ayırt etmeksizin bütün üniversitelerden başvuru alıyor ve kadın – erkek dengesini gözetiyor. İlk kez 2022 yılında düzenlenen ve 3 yılda 11 bin başvuru alarak Türkiye’deki genç mezunlardan büyük ilgi gören Retail-X, kapsamında şimdiye kadar 21’i kadın olmak üzere 50 kişi işe alındı. Retail-X Programı; memnuniyet, yetenek kazanımı, genç yetenekleri elde tutma, bağlılık ve iş performansı gibi birçok kriterin değerlendirildiği uluslararası platformlarda 12 ödülün de sahibi olma özelliğiyle dikkat çekiyor.

Geleceğin liderleri bu programla yetişiyor

Programda, birçok MT programının aksine katılımcılar süresi programla sınırlandırılmış bir sözleşme değil, şirketin diğer çalışanları gibi tam zamanlı iş sözleşmesi imzalıyor.

Programda, genç yetenekler iş hayatını yakından deneyimlerken kapsamlı bir eğitim süreci ile kişisel ve profesyonel yetkinliklerini de geliştiriyor. Program, mentörlük ve koçluk desteği sağlarken, yenilikçi eğitim modülleri ve özellikle Metaverse üzerinden verilen oryantasyon eğitimleriyle teknolojiye adaptasyonu hızlandırarak uzun soluklu bir kariyer yolculuğuna kapı açıyor.

Genç yeteneklere çalışmaya başladıkları ilgili departmanda bir senelik sürenin ardından rotasyon yapma fırsatı sunuyor. Bu şekilde katılımcıların farklı birim ve iş alanlarında kendilerini geliştirerek kariyerlerine yön vermelerine imkân veriliyor.

“Sektörde fark oluşturacak genç yetenekleri yetiştirme konusunda kararlılığımızı ortaya koyuyoruz”

Enerjisa Enerji Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, “Enerjisa’nın daha iyi bir gelecek hayali ile çıktığı yolda, bizi bu geleceğe ulaştıracak genç liderleri keşfetmek üzere Retail-X’in her bir detayını özenle tasarladık. Genç yeteneklerin kariyer yolculuklarını desteklemek, potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak ve geleceğin liderlerini yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz stratejik bir program oldu. Enerjisa olarak, gençlerin yenilikçi fikirlerine, enerjilerine ve üretici çözümlerine büyük önem veriyoruz. Bu programla sadece Enerjisa’ya değil, Türkiye’nin enerji sektörüne de değer katacaklarına yürekten inanıyoruz. Katılımcıların katkılarıyla, sektördeki öncü rolümüzü güçlendirirken, onların enerjisi ve vizyonu, sektöre kalıcı bir ivme kazandıracak. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etme misyonuyla, Retail-X Programı’nı geçici bir deneyim olmaktan öteye taşıyor, katılımcılarımıza çeşitli departmanlarda kariyer fırsatları sunuyoruz. Bu program sayesinde, genç yetenekler hem kapsamlı eğitim ve gelişim süreçlerinden geçerek profesyonel becerilerini en üst seviyeye taşıyor hem de sektörümüzün geleceğini şekillendirecek profesyoneller olarak yetişiyorlar. Retail-X, sadece bireysel kariyerleri değil, Enerjisa’nın ve Türkiye enerji sektörünün geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmeye yönelik kararlı bir adım. Bu kapsamlı yaklaşım sayesinde sadece bugünün değil, yarının enerji sektöründe fark oluşturacak genç yetenekleri yetiştirme konusunda kararlılığımızı ortaya koyuyoruz" dedi.