Kocaeli’nin Gebze ilçesinde özel bir hastanede enfeksiyon sebebiyle 5 aydır yoğun bakımda tedavi gören 6 yaşındaki Yusuf Efe hayatını kaybetti.

Derince Çenedağ Mahallesi Alçiçek Sokak üzerinde ikamet eden Çağla Yaman Kılıçarslan’ın oğlu Yusuf Efe Kılıçarslan (6), enfeksiyon sebebiyle 5 aydır tedavi görüyordu. Minik Efe, tedavi gördüğü Gebze’de özel bir hastanede vefat etti. Doğuştan özel birey olduğu öğrenilen minik Yusuf Efe’nin vefatı ailesini ve sevenlerini derinden üzdü. Efe’nin cenazesi Derince Çenedağ Cımbızlar Camiinde kılınan namazın ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.