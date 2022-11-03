TÜİK, ekim ayı enflasyonunu açıkladı. Veri piyasa beklentileri çerçevesinde, ancak yeni tarihi zirvesinde. Ekimde; TÜFE aylık bazda yüzde 3.54 artarken, yıllık enflasyon yüzde 83.45'ten yüzde 85.51'e yükseldi.

Enflasyon, ekim ayında piyasa beklentileri paralelinde gelirken, 24 yılın zirvesi yenilenmiş oldu.

Tüketici fiyatları, ekim ayında aylık bazda yüzde 3.54 arttı; yıllık TÜFE yüzde 83.45'ten yüzde 85.51'e yükseldi.

Enflasyonun aylık yüzde 3.6 artması, yıllık bazda ise 24 yılın yeni zirvesi olan yüzde 85.6'ya yükselmesi bekleniyordu.

Çekirdek enflasyon ekimde yüzde 3.22 artış gösterirken, yıllık artış ekimde 68.09'dan yüzde 70.45 seviyesine çıktı.

Aylık artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 8,34 ile giyim ve ayakkabı olurken, yıllık artışta yüzde 117,15 ile ulaştırma başı çekti.

Yurt içi üretici fiyatları aylık yüzde 7.83 artarken, yıllık yüzde 151,50'den yüzde 157.69'a yükseldi.

ENAG: AYLIK ARTIŞ YÜZDE 7.18

Öte yandan ENAG; ekimde aylık artışı 7.18 ve yıllık 185.34 olarak hesapladığını duyurdu.

İTO'nun verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlar ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,96 artış gösterdi. Yıllık artış yüzde 108.77 olarak açıklandı.

TCMB geçen hafta açıkladığı, yılın son enflasyon raporunda, kasım ayından sonra enflasyonun mevcut seviyesinden hızlıca düşeceğini belirtti. TCMB'nin güncel yılsonu tahminini yüzde 65.2 seviyesinde.