Reuters tarafından yapılan ve 21 ekonomistin katıldığı ankete göre, Türkiye’de enflasyonun 2023 sonunda yüzde 46,4 seviyesine düşmesi bekleniyor. Merkez Bankası tarafından belirlenen politika faizinin ise seçimlerin ardından önümüzdeki çeyrekte yüzde 24'e yükselmesi öngörülüyor.

Ekonomistler, 14 Mayıs seçimlerinden sonra daha ortodoks politikalara doğru bir hareket bekliyor.

Ankete katılan 21 ekonomistin tamamı, Merkez Bankası'nın seçimden önceki son para politikası kurulu toplantısında faiz oranını yüzde 8,5'te sabit tutmasını bekliyor.

Öte yandan Para Politikası Kurulu, politika faizi için kararını 27 Nisan Perşembe günü saat 14.00’te açıklayacak.

Türkiye’de Mart ayındaki enflasyon yüzde 50,5 olarak açıklanmıştı. Enflasyon, Ekim 2022’de yüzde 85’in üzerine çıkmıştı. Ankette enflasyon 2024 yılı sonunda yüzde 28,8'e ve 2025 sonunda da yüzde 19,3'e gerilediği görülmüştü.