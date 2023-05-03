Araştırma şirketi GWI’nın verilerine göre, Türkiye, yüzde 27,1 ile dünyada dijital para sahipliğinin en yüksek olduğu ülke oldu. Türkiye'yi yüzde 23,5 ile Arjantin izledi.İSTANBUL (İGFA) - Araştırmada kripto paraya sahiplik oranı en yüksek olan iki ülkenin ortak noktalarına dikkat çekildi. Yüksek enflasyon ve devalüe olmuş para birimleri iki ülkenin ortak özellikleri olarak öne çıktı.

Ekonomist Dergisi'nin aktardığı habere göre araştırmada özellikle Arjantin'de yerel para biriminin dolar başına değerine yönelik oluşan karaborsa, ülkede yaşayan vatandaşları kripto paralara yönlendiren etkenlerden birisi oldu.

Arjantin'in pezosu karaborsada dolar başına 464 civarında işlem görüyor, bu da resmi döviz kuru olan 222'nin iki katından fazla.

Rapora göre Türkiye ve Arjantin'de yatırımcıların en çok yöneldiği kripto para birimi ise ABD doları veya altın gibi geleneksel bir varlığa bire bir sabitlenen ve yatırımcılara bir alternatif sunan USD Coin (USDC) ve Tether (USDT) gibi stablecoin'ler oldu.

Özellikle Türkiye'de USDT'ye olan talebe sebep olarak ise kur alım satımında makas farkı ödemek istemeyen tasarruf sahibinin dolardaki yükselişten daha az komisyonla faydalanmak istemesi olarak gözüküyor.