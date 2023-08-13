Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen ’Ben De Varım’ projesi çerçevesinde engelli bireylere geleneksel el sanatlarından edebiyata kadar bir çok alanda eğitim verilecek. Bireylerin ortaya çıkardığı eserler ise düzenlenecek olan festivalde sergilenecek.

’Ben De Varım’ projesiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 16-29 yaş aralığındaki engelli bireylere, görsel sanatlar, geleneksel el sanatları, edebiyat, sinema, tiyatro, müzik ve dijital medya alanlarında eğitim vermeyi hedefliyor. Engelli vatandaşların burada aldıkları eğitimin ardından ortaya çıkaracakları eserler ise düzenlenecek olan festivalde sergilenecek. Eğitsel atölyeleri devam eden projeye alanında uzman kişiler konuk edilirken şair ve yazar Abdurrahim Ali Ural ile yazar Selahattin Yusuf, İzmit Tarihi Gar binasında gerçekleşen atölyede Yazma Serüveni ve Dergicilik hakkında öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Öğrenciler, yazarların kitapları hakkında merak ettikleri konuları öğrendi.

“Genç kalmak istiyorsanız kitap okuyun”

Etkinlikte Kitaplar hakkında katılımcılarla sohbet eden Ural, kitaplarını okuyan insanların bir anlam çıkarmasını istediğini söyleyen Ural, “Kitapların her biri bir ada, ama hepsi bir takımada. Kitapları okuduğunuzda birbirleri arasında ilinti kurarız. Kitaplara not alın, üstüne yazın. Yani dokunmak lazım. Kütüphanem bana kitaplara dokunduğum için kıymetli. Okumak yazmak gençleştirir. Genç kalmak istiyorsanız okuyun ve yazın. Yazmak üzerine bir kitap yazıyorum. Siz ne zaman isterseniz ben gelirim” dedi.

"Anne vefat ettiğinde evi de sırtında götürür"

Etkinlikte, Selahattin Yusuf “Eve Dönemezsin” kitabı ve yazma serüveni üzerine konuştu. Öğrencilerden Çağlar Kara’nın yazara kitabın isminin neden Eve Dönemezsin olduğu sorusuna Yusuf, “Çetin taşra yaşamının bütün ağırlığını küçük omuzlarında taşıyan, isimsiz bir çocuğun hayat mücadelesini yazıya döktüm. Ana karakter çocuğun annesi yıllar önce vefat etti ve mücadelesi ağırlaştı. Ben de anne vefat ettiğinde evi de sırtında götürür bakış açısıyla kitaba bu ismi verdim” şeklinde konuştu.